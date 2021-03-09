9 Mart Salı 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

9 Mart 2021 burç yorumları kararları ve planları değiştiriyor. 9 Mart Salı günü Boğa burcu için yeni bir dönem başlayabilir, Kova burcunu sağlık konuları bekliyor. Yengeç burçları için heyecanlı bir gün olabilir. Günlük burç yorumlarını en güncel hâliyle sayfamızda...

9 Mart 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

9 Mart 2021 Salı günü Ay saat 10.41'e kadar Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Sonrasında Ay Kova burcuna geçecek. Balzamik Ayda ilerleyen Ay bir dönemin bitip yeni bir dönemin başlayacağını anlatıyor. Sabah saatlerinde Ay Plüton kavuşumu sorumluluklarımızı yerine getirmek adına destekleyici nitelikte. Saat 03.52 ile 10.41 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamamız iyi olacaktır. Akşam saatlerinde gerginliklerimiz beklenmedik durumlardan kaynaklanabilir.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

9 Mart 2021 Salı günü Ay saat 10.41'e kadar Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Sonrasında Ay Kova burcuna geçecek. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinde gerginlikler yaşayabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Eşinin kardeşleri ile ilgili bir konu bugünlerde çözüme kavuşabilir. Balzamik Ayda ilerleyen Ay bir dönemin bitip yeni bir dönemin başlayacağını anlatıyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ortak paylaşımlarınla ilgili konularda önemli düzenlemeler içerisinde olabilirsin. Günün ikinci yarısında iletişimine dikkat etmelisin zira çekişmeler söz konusu olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sabah saatlerinde heyecan verici gelişmeler arka arkaya gelebilir. İkili ilişkilerinde sabah saatlerinde güzel enerjiler var.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Sabah saatlerinde Ay Plüton kavuşumu sorumluluklarını yerine getirmek adına destekleyici. Saat 03.52 ile 10:41 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmaman iyi olacaktır.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Salı günü boyunca ilişkilerine dikkat etmelisin zira Ay burç değiştireceğinden ötürü dengesiz enerjiler ortaya çıkabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Ev, yuva, ailen ile ilgili konularda önemli gelişmeler bilhassa günün ilk yarısında yaşanabilir. Akşam saatlerine doğru ebeveynlerin arasındaki bir tartışma söz konusu olabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Gece saatlerinde aradığın gücü kendinde bulacak, ne zamandır gerçekleştirmek istediğin bir konuyu halletmek üzere harekete geçiyor olacaksın.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Günün büyük bölümünde sahip olduğun yeteneklerinle alakalı olarak önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Harekete geçmek adına doğru bir gündesin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Gece uyumakta güçlük çekebilir, yoğun enerjilerin etkisi altında kalabilirsin. Ay saat 10.41'e kadar senin burcunda ilerliyor olacak. Bireysel konuların ön planda gözüküyor.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ay'ın senin burcuna geçeceği sabah saatlerinden sonra sağlığınla ilgili konular dikkat çekebilir. Akşam saatlerinde gerginliklerin beklenmedik durumlardan kaynaklanabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Şanslı bir teklif alabilir ve gece saatlerinde sevinebilirsin. Senin için otorite konumundaki bir kişiyle tartışmamaya özen göstermelisin.