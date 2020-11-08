9 Kasım Pazartesi günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

Astroloji nedir?

Astroloji hemen hemen insanlık tarihi kadar eski bir kehanet sistemidir. Her ne kadar son yüzyılda genel Astroloji anlayışı biraz değişmiş ve Astroloji'ye bilimsel bir görünüş verilmeye çalışılmışsa da Astroloji temelde bir kehanet, gelecekten haber verme sistemidir. Geniş anlamdaysa Astroloji insanın evren ve kozmik güçlerle olan ilişkilerini inceleyen, başarı ve başarısızlık oranlarını, hangi konularda şanslı, hangilerinde şanssız olduğunu anlamaya çalışan, hangi dönemlerde ne gibi kozmik etkiler altında kalarak, nelere uygun olduğunu araştıran bir sanattır ve bu sanat, Güneş Sistemi'mizdeki gezegenlerin, uydumuz Ay'ın, Güneş'in,a Güneş Sistemi'mizin çevresinde bulunan takım yıldızların ya da başka bir ifadeyle burçların içindeki haraketlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyerek çalışan bir sistemdir.







Her gün binlerce hatta milyonlarca insanın merak ettiği, sakız kağıtlarında dahi umut aradığı günlük burç ve fal yorumlarını sizler için derledik. Burcunuza göre olan yorumları usta astrologlardan derleyip sunma imkanı sunduğumuz haberimizde tüm bilgileri bulabilirsiniz. Peki Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu yorumları nasıl oluştu?



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İnsanlar hayatlarındaki gelişmeleri öğrenebilmek, iş ve aşk maratonlarının nasıl bir seyre gittiğini ve bundan sonraki beklentilerinin ne yönde olacağını merak ediyor. Google ve diğer arama motorlarında en çok yapılan aramalardan biri olan Günlük Burç Yorumları Gazete Damgal'da da yer almaktadır. İşte 9 Kasım 2020 Pazartesi Günlük Burç yorumları...



9 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları herkes tarafından merak ediliyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde burç yorumlarınızı okuyabilirsiniz. Burç yorumları hayatta alacağınız kararlara ve atacağınız adımlara ışık olabilir. Bazen aşk olarak size geri dönebilir bazen ise maddi olarak size geri dönüşü olacaktır.









9 Kasım 2020 Pazartesi Günlük Burç Yorumları

KOÇ BURCU 9 Kasım 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Mart - 20 Nisan)

Cesaretinizi toplayın ve artık içinizden geçenleri yapmanın bir yolunu bulun aksi halde sizin için bu durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor olacak. İşlere yaklaşım açınız başkaları tarafından sorgulanabilir bunun için yeni yollar arayabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir yerden maddi kaynaklarınız artabilir. Bazı sağlık sorunlarınızın üzerinde durmalısınız tekrar bir hastalığınız nüksedebilir ve bu durum uykusuzluğa sebep olabilir.

BOĞA BURCU 9 Kasım 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Nisan - 21 Mayıs)

Evli olduğunuz kişiye yada birlikte olduğunuz kişiye karşı daha hassas davranmalısınız. İş ilişkilerinizde bazen istemediğiniz durumlara düşebilirsiniz hatta ara sıra dışlanmış olduğunuzu bile düşünebilirsiniz. Gergin günler yaşadınız ancak onu geride bırakmayı öğrenmelisiniz aksi halde biliyorsunuz ki duygusal anlamda biriktirmek o kadar da iyi değil.

İKİZLER BURCU 9 Kasım 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Mayıs - 21 Haziran)

Bazı durumlar sizi kararsız bırakacak ancak çevrenize kulak verirseniz bunu halledeceksiniz. Bazı konularda çabucak karar vermek sizin için önemli olacak özellikle kendinizle ilgili karar verirken daha hızlı davranmalısınız. Maddi tartışmalardan uzak durmak için birikim yapmalısınız. Aklınızda yeni fikirleriniz var ancak bu her zaman işe yaramayabilir bunu tekrar düşünün.

YENGEÇ BURCU 9 Kasım 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Haziran - 22 Temmuz)

Bazı ikili ilişkileriniz sizin için oldukça önemli sonuçlar doğuruyor hatta bu ilişkilerin çoğunda kazanan siz oluyorsunuz. Aklınızda yeni şeyler var yeni başlangıçlar yeni şeyler ancak bunu istediğiniz sonuca ulaştırmak istiyorsanız yapmanız gereken tartışmalardan uzak durmak olmalı ve daha ılımlı davranmak olmalı.

ASLAN BURCU 9 Kasım 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 216 Ağustos)

Sevgilinizle yaşayacağınız tartışma uzu süre moralinizi bozacak ancak onun yapacağı hoş bir sürpriz size onun yaptırdıklarını unutturacak. Bu aralar her şey yolunda anlayışınız biraz baltalanabilir. Yakın çevrenizle mutluluğunuzu paylaşmaktan çekinmemelisiniz. Ancak bazı insanların negatif enerji yaydığını düşünüyorsunuz ve kesinlikle onlara özel hayatınızla ilgili bir şey anlatmamlısınız.

BAŞAK BURCU 9 Kasım 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ağustos - 22 Eylül)

Bazı şeylerin arasında kalmak sizin sinirlerinizi oldukça bozuyor hatta bu durum hayatınızda en zor durumda kaldığınız durumlardan biri bu kararsızlık. Bazı konularda tepkisiz kalıyorsunuz bahaneniz ise olanakların yetersizliği ancak şunu unutmayın siz tepki vermezken elinizdeki olanaklarda yok olup gidiyor. Maddi konularda harcamama konusunda yeteneklisiniz ancak her zaman bu durum işe yaramıyor. Sağlık konularında kısa süreli, yersiz, para ve zaman kaybına neden olabilecek endişeler söz konusu.

TERAZİ BURCU 9 Kasım 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Eylül - 23 Ekim)

Aşk hayatınızda oldukça sakinsiniz ancak bu sakinliğin pek hayırlı olmadığını biliyorsunuz. Sakinsiniz çünkü patlamak için oldukça biriktirdiniz ve bunun bir çıkış noktası olacağını tahmin ediyordunuz. İş yaşantınızla ilgili konularda aşırı tepki vermemeye özen göstermelisiniz. Maddi açıdan daha ılımlı davranmak hatta paranızı harcamamak eğilimindesiniz ancak bunu özellikle bu aralar pek beceremiyorsunuz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

AKREP BURCU 9 Kasım 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)

Güne çalışma ortamınızın rahatlığıyla başlayacaksınız hatta öyle ki arkadaşlarınızla iş çıkışı buluşup başka şeyler yapmanın yollarını arayacaksınız. Maddi konularda hassas davranıyor olmanız sizin karınıza olacak hatta birikim yapmanın faydasını yakın zamanda göreceksiniz. Ancak zamanınızı kendinize ayırmıyorsunuz fiziksel olarak zorlanabilirsiniz biraz zamanınızı kendinize harcamalısınız.

YAY BURCU 9 Kasım 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Kasım - 21 Aralık)

Duygularınızın karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz. Objektif yaklaşımlar yapmalısınız, iş hayatınızda bazı durumlar sizin istediğiniz dışında gelişebilir ancak yakın arkadaşınızın da yardımıyla bunun üstesinden geleceksiniz. Bu aralar farklı tekliflere açık olacaksınız ve para kaynağınızda olumlu değişiklikler olabilir. Bazı ilgisiz durumlarınız sizi zor durumda bırakabilir örneğin kat ettiğiniz yolu göremiyorsunuz.

OĞLAK BURCU 9 Kasım 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Aralık - 20 Ocak)

Sevgilinizle aranızda bazı konularda problemler çıkacak ancak bu problemler uzun süre çözümlenemeyecek gibi görünüyor. İş hayatınızda istediğiniz ortamı ve maddi kaynakları elde ettiniz bu sizi motive ediyor. Maddi sıkışıklık yaşıyorsunuz ancak bundan kurtulmak için yakın arkadaşlarınızın desteğiniz almaktan çekinmeyeceksiniz. Bugün sözleriniz yanlış anlaşılabilir. Bu yüzden insanları kırabilirsiniz. Sözlerinizi seçerken dikkatli olmalısınız.

KOVA BURCU 9 Kasım 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Ocak - 18 Mart)

Duygusal olarak karışık bir gündesiniz, bir yandan yapmanız gerekenler bir yandan yapmanız gerekenleri yapmama isteği kafanız karmakarışık. Sevdiğiniz insana karşı yaklaşımlarınız katı olacaktır ve isteklerinizi kabul ettirmek konusunda ısrarcı davranacaksınız. Maddi anlamda elde ettiklerinizi yetenekleriniz doğrultusunda kullanacaksınız. Bu gün konuları abratmadan ve dikkatli davranın aksi halde çevreniz bu durumdan şikayetçi olabilir.

BALIK BURCU 9 Kasım 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (19 Şubat - 20 Mart)

Aşka zaman ayırmalısınız bunun hayatınız için ne kadar önemli olduğunu göremiyorsunuz. Farklı çevrelere grip yeni insanlar tanımalısınız ancak otoriter tavırlarınız buna pek izin vermiyor. Farklı fikirleri olan bir tanıdığınız var ve onun sizinle iletişim kurmasına izin vermiyorsunuz ona fırsat vermeyi denemelisiniz. Bir takım planlarınız var ve bu planları gerçekleştirmenin zamanı geldi.