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9 Eylül Çarşamba Masterchef'te eleme adayları kim oldu? Masterchef'te Potoya kim gitti?

9 Eylül Çarşamba günü yayınlanan Masterchef'te heyecan dolu yarışmanın ardından dokunulmazlığı alan isim Emir oldu.

9 Eylül Çarşamba Masterchef'te eleme adayları kim oldu? Masterchef'te Potoya kim gitti?
10 Eylül 2020 Perşembe 00:25

Masterchef'te yine heyecan dolu bir gece yaşandı. Mavi takım bu hafta ikinci kez takım oyununu kaybedince kendisini yine dokunulmazlık oyununda buldu. Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda Mehmet Şef'in imza tabağı Dana Fileto için kıyasıya yarıştılar. En iyi filetoyu yaparak şeflerin beğenisi alan Emir oldu. 

POTAYA EBRU'YU GÖNDERDİ

Dokunulmazlığı kazanan Emir potaya Ebru'yu gönderdi. Potaya gidecek ikinci isim ise yapılan oylama sonucu belli olacak. 

POTADAKİ İSİMLER

Potaya giren ilk üç isim Duygu, Furkan, Ebru ve Ayyüce oldu.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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