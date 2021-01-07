8 Ocak Cuma günlük burç yorumları Günlük burç yorumları İşte 2021 yılının ilk burç yorumları

8 Ocak 2021 burç yorumları ilgiyle takip ediliyor. Günlük burç yorumları cuma günü ilişkilere dikkat çekiyor. Cuma günü Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor olacak. İlişkilerimizde partnerimizden destek görebiliriz. Akşam saatlerinde hassas ve yaratıcı bir zaman diliminde olacağız. Değerlendirmemiz iyi olacaktır. Merkür bugün Kova burcuna ve Venüs’te Oğlak burcuna geçiş yapacak. 8 Ocak 2021 Cuma günü Koçlar parasal konularla ilgilenebilir, Oğlakların hayatında rüyalar önemli hâle geliyor. İşte 8 Ocak Cuma burç yorumları sizlerle...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

8 Aralık 2021 Cuma günü Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor olacak. Parasal konulara odaklanacağın bir gündesin. İlişkinde partnerinden destek görüyor olacaksın.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugünlerde bir anlaşma imzalaman için baskı yaratan durumlar söz konusu olabilir. Cesaretle bir şeyleri tamamlayacağın önemli bir gündesin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Bu gece dikkat çekici rüyalar görebilirsin. Sağlığına dikkat etmen iyi olacaktır. Baban ya da hayatındaki bir eril figürden güzel bir destek görebilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Çocuklarının arasında bir kıskançlık meselesi yaşanabilir. İlişkilerin adına desteklerin seni mutlu ediyor.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Babanla ilgili önemli bir konu bugünlerde meydana gelebilir. Akşam saatlerinde hassas ve yaratıcı bir zaman dilimindesin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Kardeşinle aranda bir kıskançlık meselesi yüzünden ufak bir tartışma yaşanabilir. Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor olacak. Alacağın haberler önem kazanıyor.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Bugünlerde iyice araştırmadan yatırım işlerine girmemelisin. Akşam saatlerinde yaratıcılığını ortaya koyabileceğin uyumlu enerjiler var.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Olayları derinlemesine araştırmaya eğilimli bir gündesin. İkili ilişkilerinde güzel destekler alıyorsun.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Kendi başına vakit geçirmen ve insanlardan uzak kalman bugünlerde sana iyi gelecektir. Anlaşmalar ve sözleşmeler adına birtakım konularda tamamlanmaların söz konusu olabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Geleceğinle ilgili konularda sezgiler rüyaların vasıtasıyla gelebilir. Venüs gezegeni bugün senin burcuna geçiyor.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Hedeflediğin konular bugün senin için ön planda olacak olabilir. Merkür gezegeni bugün senin burcuna geçiyor.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Dış ticaret işi ile uğraşan biriysen birtakım araştırmalar yapmak durumunda kalabilirsin. Yurtdışından alacağın haberler senin için önemli nitelikte olabilir.