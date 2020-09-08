8 Eylül Salı Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

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TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: Salı günü ortak kazançlarınla ilgili konular senin için öne çıkıyor olacak. Gün içinde tam istediğin gibi bir teklif alabilir ve çok mutlu olabilirsin. Karşına çıkacak insanlar senin için önemli bir işini yoluna sokmana yardım edebilir.