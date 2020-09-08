8 Eylül Salı Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

günlük burç yorumları 8 Eylül Salı burç yorumları merak ediliyor. İşte 8 Eylül Salı 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 8 Eylül Salı 2020
Aşk, para ve sağlık konularında 8 Eylül 2020 burç yorumları
8 Eylül burçları neler bekliyor? 8 Eylül Salı Boğa burcu sabaha enerjili başlarken, Terazi burcu istediği teklifi alabilir. Günlük burç yorumları siz değerli okuyucularımız için hazırlandı. İşte 8 Eylül 2020 Salı burç yorumları...
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 8 Eylül 2020 Salı günü Ay Boğa burcunda ilerlemesine devam ediyor olacak. Parasal konularda çevrenle aktif iletişim içerisinde olabilirsin. Öğle saatlerinde güçlü kadınların desteğini alabilirsin.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Salı günü boyunca parasal konularda planlı hareketlerde bulunmak seni ay sonunda rahatlatıyor. Sabah güne başlarken uyumlu enerjiler altındasın. Rüyaların dikkat çekici olabilir.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Salı günü boyunca projelerine dönük olarak çalışabilirsin. Günün ikinci yarısında senin için amir pozisyonundaki üstlerinden alacağın destekler bir işini yoluna koymanı destekliyor. Saat 15.46 sonrasında Ay boşlukta olacak.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Bugünlerde ruhsal çalışmalar yapmak ve spiritüel konularda bilgi toplamak isteyebilirsin. Gün boyunca uyumlu enerjiler altındasın. Ay Neptün uyumlu açısı sabaha karşı rüyalarınla ilgili farkındalık kazandırmak üzere kesinleşecek.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Ay’ın Boğa burcunda ilerlediği bugünlerde grup çalışmaları içerisinde olabilir, hedeflerinle ilgili konulara yönelebilirsin. Senin için otorite konumunda olan iş yerindeki kişilerden destekler seni mutlu ediyor.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Eşinin ailesinden gelecek destekler seni şaşırtacak. Ancak diğer tarafta sorumluluklarının sana hatırlatılması seni sinirlendirecek olabilir. Günün ikinci yarısında bir kadının desteğini alıyorsun.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: Salı günü ortak kazançlarınla ilgili konular senin için öne çıkıyor olacak. Gün içinde tam istediğin gibi bir teklif alabilir ve çok mutlu olabilirsin. Karşına çıkacak insanlar senin için önemli bir işini yoluna sokmana yardım edebilir.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP: Ay Salı günü boyunca Boğa burcunda ilerliyor olacak. İkili ilişkilerin dikkat çekiyor. Sahip olduğun pozitif gücünü partnerinle arandaki sorunları düzeltmek adına kullanabilirsin.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY: Ofis ortamında istediğin gibi bir düzen kurmak için patronunla anlaşmalar içerisine girmek üzere adım atabilirsin. Gün boyunca samimi tavırlarınla herkesin sevgisini ve ilgisini kazanıyorsun. Buna seni gizli gizli beğenenlerde dahil olabilir.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK: Çocuklarınla ilgili yapmak istediğin konularda içsel enerjin yüksek, alacağın teklifleri iyi değerlendirmen gereken bir gün. Baban ya da amir pozisyonundaki birinden destek görüyorsun. Saat 15:46 sonrasında Ay boşlukta olacak. yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA: Ev, yuva, aile konuların çarşamba günü öne çıkıyor olacak. Sahip olduğun durumu korumak üzere harekete geçebilirsin. Annenden güzel bir destek görebilirsin. Gizemli konular ilgini çekebilir.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK: Bugünlerde eşinin mesleği ile ilgili konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Sabah güne başlarken uyumlu enerjiler altındasın. Günün ikinci yarısında ne zamandır uğraş verdiğin bir konuda başarı yakalayabilirsin.
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