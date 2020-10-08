8 Ekim Perşembe Günlük yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ekim ayı burç yorumları

8 Ekim 2020 burç yorumları nasıl? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan günlük burç yorumları birçok kişinin karar merceği oluyor. Koç burcu güne enerjili başlayacak, Yengeç burcu ise sağlıkla ilgili konulara yönelebilir. İkizler burcu için tutumlu olma zamanı. İşte 8 Ekim Perşembe günlük burç yorumları…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

8 Ekim Perşembe günü saat 18.45'te Ay İkizler burcundan ayrılıp Yengeç burcuna geçiş yapıyor olacak. Ay Mars uyumlu açısı sabah saatlerinde seni içsel enerjini yükseltiyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay’ın Yengeç burcuna geçeceği cuma günü yakın çevrenle ilişkilerin öne çıkıyor. Ailevi konularda önemli gelişmeler akşam saatlerinde söz konusu olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Parasal konularda fazla tutucu davranabilirsin. Saat 04.57 ile 18.45 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Fiziksel sağlığın ile ilgili konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Daha çok kendinle ilgili konuları yöneleceğin perşembe günü hassas enerjiler altında olabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Ay arka alanında ilerliyorken geçmişte kalan günlere olan özlemin artabilir. Duygusal açıdan hassas bir günündesin. Alınganlıkların artabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Perşembe günü içerisinde aşk hayatında gerçeklerden kaçmaya meyilli olabilirsin. Ayın burç değiştirmesinden ötürü değişken enerjiler altındasın.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Sosyal statünü ilgilendiren konularda önemli bir teklif alabilirsin. Ailevi konuları da çok fazla önemsediğin bir gündesin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Yurtdışı ile ilgili konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde enerjin hayli yerinde. Sportif faaliyetler açısından sabah saatlerini değerlendirebilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Miras veya benzeri bir konuda beklediğin bir haber gelebilir ve beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. Hassas enerjilerin yüksek olduğu bugün bir erkekten alacağın haber seni şaşırtabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Perşembe günü saat 18.45’te Ay karşıt burcun olan Yengeç burcuna geçiş yapıyor olacak. İkili ilişkilerinde gerçeklerden kaçma eğilimi içinde olabilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Günlük işlerinin öne çıktığı bugün evcil hayvanlarının bakımı ile ilgilenmen gerekebilir. Gün boyunca yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Romantik ve hassas bir günündesin. Sabah saatlerinde içsel enerjinin yüksek olacağı bugün spor ve bunun gibi konulara odaklanmak isteyebilirsin.