6 Ocak Çarşamba günlük burç yorumları Günlük burç yorumları İşte 2021 yılının ilk burç yorumları

Günlük burç yorumları 6 Ocak 2021 tarihi için merak ediliyor. 6 Ocak Çarşamba günü Ay Terazi burcunda ilerliyor. İkili ilişkilerimize odaklı bir gün geçirebiliriz. Gün ortasında iletişime dikkat. Gerginlikler olabilir. Ay Son dördün fazında, aklımıza takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmek iyi olacaktır. Koç burcu gerginliklerle baş etmek durumunda kalabilir, Boğa burcunu iş yoğunluğu bekliyor. İşte 6 Ocak 2021 burç yorumları...

6 OCAK KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

6 Ocak Çarşamba günü Ay Terazi burcunda ilerliyor. İkili ilişkilerine odaklanacağın bir gündesin. Öğle saatlerinde ipler gerilebilir.

6 OCAK BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ofisinle ilgili konulara odaklanabilirsin. Sabah erken saatlerde iletişime dikkat etmelisin. Ay Son dördün fazında aklına takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmen iyi olabilir.

6 OCAK İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bugün partnerinle aranda uyum sağlama gayreti içerisindesin. Gün ortasında iletişime dikkat.

6 OCAK YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bugünlerde çevrendeki herkesi memnun etmeye çalışmaya odaklanabilirsin. Ay Son dördün fazında ilerliyorken daha önce başlatmış olduğun konuların netleşmesi söz konusu olacaktır.

6 OCAK ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Kardeşlerinle olan ilişkilerinde iletişime dikkat etmelisin. Onlarla ilişkilerinde öğle saatlerinde atışmalar yaşanabilir.

6 OCAK BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Kişisel bakımına para harcamak isteyebilirsin. Akşam saatlerinde senin için önemli bir kadından destek görüyor olacaksın.

6 OCAK TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Sağlığınla ilgili konulara odaklandığın günlerdesin. Akşam saatlerinde iş birliği yapman gereken durumlar söz konusu olabilir ve bunlardan fayda sağlayabilirsin.

6 OCAK AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bugünlerde rüyaların senin için önemli hale gelebilir. Bir kadından gelecek yardım akşam saatlerinde yüzünü güldürüyor.

6 OCAK YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

6 Ocak Çarşamba günü Ay Terazi burcunda ilerliyor. Hedeflediğin konuların üzerine gidiyor olacaksın. İkili ilişkilerinde gün içinde partnerinle gerilebilirsiniz.

6 OCAK OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugünlerde kariyerinle ilgili konulara odaklanıyor olacaksın. Patronun senden onunla iş birliği içinde olmanı bekleyebilir.

6 OCAK KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bugünlerde eşinin ailesi ile ilgili konular ön plana çıkıyor olacak. Sabah saatlerinde gerileceğin telefon konuşmaları yapabilirsin.

6 OCAK BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Ay Son dördün fazında haliyle motivasyonunda bugün yüksek olacaktır. Sportif faaliyetler açısından bilhassa akşam saatlerini değerlendirebilirsin.