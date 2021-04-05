6 Nisan Salı 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

6 Nisan Salı günlük burç yorumları! Astroloji nedir? 6 Nisan Salı 2021 günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özelliklerine değinerek devam edecek olursak; sıralamayı burçların tarihleri göz önünde tutarak yapmalıyız. Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü yorumlarına bakalım.

6 Nisan 2021 burç yorumları herkes için farklı anlamlara geliyor. Günlük burç yorumları aşk, sağlık, para ve ilişkiler konusunda yol gösteriyor. 6 Nisan Salı günü Koç burcu güne tartışmayla başlayabilir, Kova burcunun sağlık konusuna dikkat etmesi gerekiyor. 6 Nisan 2021 burç yorumları sizlerle...

6 Nisan 2021 burç yorumları aşk, sağlık ve para gibi en güncel konularda merak ediliyor. 6 Nisan Salı günü Koç burcu güne tartışmayla başlayabilir, Kova burcunun sağlık konusuna dikkat etmesi gerekiyor. 6 Nisan günü boyunca Ay Kova burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde ani gelişen haberler planlarımızı bozabilir. Venüs ile Mars arasındaki uyumlu açının etkisiyle partnerimizle güzel vakit geçirmek isteyeceğiz. İkili ilişkiler adına günün ikinci yarısı oldukça uyumlu enerjiler var. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 6 Nisan 2021 burç yorumları sizlerle...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

6 Nisan günü boyunca Ay Kova burcunda ilerliyor olacak. Bilhassa sabah saatlerinde geçmişten gelen konular nedeniyle tartışmalar yaşanabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Fikirsel tartışmalar içerisinde olabileceğin sabah saatlerinde ailende ki önemli kişilerle aranın açılması durumu söz konusu olabilir. Sosyal hayatında yerini belirlemek önemli hale geliyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay Salı günü boyunca bir hava elementi burcu olan Kova'da ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde ani gelişen haberlerle planlarını bozabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Miras ya da nafaka benzeri konularda önemli bir konuşma sabah saatlerinde gündemini meşgul edebilir. Partnerinle aranda güzel etkileşimler var.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

6 Nisan salı günü Ay tüm gün karşıt burcun olan Kovada ilerlemesine devam ediyor olacak. Venüs ile Mars arasındaki uyumlu açının etkisiyle partnerinle güzel vakit geçirmekten keyif alabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Çalışma arkadaşlarınla sabah saatlerinde bir söylem nedeniyle ufak bir sürtüşme yaşanabilir. Olayları daha sakinlikle ele alman iyi olacaktır.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Çocuklarınla ilişkine odaklanacağın bugün fikirsel ayrılıklar yaşaman olağan gözüküyor. Onlara kendi fikrini dayatmak isteyebilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Sabah saatlerinde enerjin hayli yüksek bir şekilde kendini gösteriyor olacak. Ev içerisinde önemli düzenlemeler yapmak önemli hale gelebilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Yakın çevre akrabalarınla ilişkilerine dikkat etmen ve gereksiz tartışmalar içerisinde bulunmamaya özen göstermelisin. Ani gerginliklerden uzak kalman tartışmaların alevlenmesini engelleyecektir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Günün ilk yarısında tartışmalara girmekten kaçınmalısın. Parasal konular öne çıkıyor olacak. Venüs Mars uyumlu açısının etkisiyle sevdiğinle vakit geçirmek isteyebilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Sabah saatlerinde fikirsel uyuşmazlıkların kendini gösterebilir. Sağlığınla ilgili konulara daha fazla özen gösteriyorsun.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyorken rüyalarınla ilgili konular öne çıkabilir. Sevdiğinle ilişkine odaklanabilirsin.