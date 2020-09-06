6 Eylül Pazar Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

günlük burç yorumları 6 Eylül Pazar burç yorumları merak ediliyor. İşte 6 Eylül Pazar 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 6 Eylül Pazar 2020
Aşk, para ve sağlık konularında 6 Eylül 2020 Pazar burç yorumları
6 Eylül 2020 Pazar günü burçları neler bekliyor? Pazar günü Ay Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçiyor. Bu durum ne anlama geliyor? Aşk, para, sağlık ve aile konularında 6 Eylül günlük burç yorumları sizlerle...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 6 Eylül Pazar günü Ay Koç burcundan ayrılıp saat 11.43'te boğa burcuna geçiş yapacak. Günün ikinci yarısında parasal konuların önem kazanıyor.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Ayın senin burcuna geçeceği günün ikinci yarısında bireysel konularda daha fazla stabiliteye önem verebilirsin. Yapmak istediklerini yerine getirmek adına senin açından öğleden sonrası daha uygun gözüküyor.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Sabah saatlerinde bir takım kısıtlamalara maruz kalmak senin adına zorlayıcı olabilir. Ayın burç değiştireceği bugün değişken enerjiler altında olabilirsin.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Venüs gezegeni pazar günü senin burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiş yapacak. Kendini gösteren ve pahalı objelere olan ilgin bu süreçte artabilir.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Aşk ve ilişkiler gezegeni Venüs pazar günü senin burcuna geçecek. aşk hayatında güzel gelişmelerin hız kazanacağı bir sürece giriyorsun.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Ay Mars kavuşumunun etkinleşeceği Sabah saatlerinde enerjin yerinde olabilir. Saat 7.45 ile 10.21 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Ay'ın karşıt burcu'dan ayrılıp Boğa burcuna geçeceği bugün ortak paylaşımların ile ilgili konularda daha stabilize şartları ortaya çıkarmak isteyebilirsin.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Sabah saatlerinde enerji ve motivasyonun hale güçlü. Sportif faaliyetlere vakit ayırabilirsin.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Günün ilk yarısında bir takım kısıtlamalara maruz kalmak can sıkıcı olabilir. Dengeyi sağlamak da zorlanacağını bir gündesin.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Günün ilk yarısında enerjin hayli yüksek gözüküyor. Ay ile Venüs arasındaki zorlayıcı açının etkisi ile partnerin ile aranda zorluklar söz konusu olabilir.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Sabah saatlerinde annenle aranda bir takım sürtüşmeler yaşanabilir. Kendini yeterince iyi bir şekilde ifade edemeyebilirsin.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Venüs'ün Aslan burcuna geçeceği pazar günü sevdiğine gösterişli hediyeler sunmak isteyebilirsin. İlişkilerde cesaret öne çıkıyor.
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