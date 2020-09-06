6 Eylül Pazar Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

2 / 15

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Ayın senin burcuna geçeceği günün ikinci yarısında bireysel konularda daha fazla stabiliteye önem verebilirsin. Yapmak istediklerini yerine getirmek adına senin açından öğleden sonrası daha uygun gözüküyor.