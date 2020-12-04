6 Aralık Pazar günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

5 Aralık Cumartesi günlük burç yorumları nasıl? Ay, küçülen ay fazında ilerliyor. Bu durum 5 Aralık Cumartesi burç yorumlarında ailevi konuları ön plana çıkarıyor. Cuma günü Yengeç burcunu sağlık konuları, Yay burcunu parasal meseleler bekliyor. Hangi burcu nelerin beklediğini Astrolog Ceylin Çelebi, en güncel burç yorumlarında dile getirdi. İşte 6 Aralık Pazar koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu...

6 Aralık Pazar Günlük Burç Yorumları: Ay, Aslan burcunda ilerliyor ve dış görünüşünüzde bazı yenilenmeler yapmak isteyebilirsiniz. Özellikle estetik yaptırma gibi bir düşünce içerisine gireceksiniz.

Koç Burcu Bugün

Hayatınızın sıradanlığından o kadar sıkılmış durumdasınız ki, iş ve ev arasında ilerleyen hayatınız sizi bitkinleştirmiş durumda. Özel hayatınızda uzun zamandır çözüme kavuşturamadığınız problemleriniz için karar vermeniz gerekebilir. Diş sağlığınıza dikkat!

Boğa Burcu 6 Aralık Pazar Yorumları

İş hayatınız ile özel hayatınızı birbirinden ayırmanız gerekiyor. İş yaşamınızda gönül ilişkilerinden kaçınmalı ve işinize konsantre olmalısınız, aksi halde ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sosyal hayatınıza birazcık ara vermek size iyi gelecektir. Kendinizi dinleyip radikal kararlar almalı ve bu doğrultuda ilerlemelisiniz.

İkizler Burcu Günlük Yorum

İş hayatınızdaki çalışkanlığınızın karşılığını yakın zamanda alarak terfi ile ödüllendirilebilirsiniz. Özel hayatınızda yaşanan ufacık sorunda içinize kapanarak sessizliğe bürünüyor ve partnerinizi kızdırıyorsunuz. Kaçmak yerine konuşmacı olsanız sorunlar büyümeden çözüme ulaşabilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlardasınız.

Yengeç Burcu Bugün

İş değişikliği düşüncesi içerisindeyseniz doğru zamanlamada değilsiniz. Biraz daha beklemeli ve mantıklı adımlarla ilerlemelisiniz. Özel hayatınızdaki tutarsız tavırlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Partneriniz ani duygu değişimlerinize uyum sağlamakta sıkıntı yaşıyor. Ekonomik anlamda kendinizi sıkmanız gereken süreçlerden geçiyorsunuz.

Aslan Burcu Günlük Yorum

Üstesinden gelemeyeceğiniz konular hakkında söz vermekten vazgeçmeniz gerekiyor, zira her şeye yetişemezsiniz. Dışarıya takındığınız sert maskenizin altında hassas bir yürek taşıyorsunuz. Yalnız kaldığınız anlarda geçmişe takılıyor, kılı kırk yarıyorsunuz. Özel hayatınızda partnerinizi gereksiz kıskançlıklarla bunaltmayın, seviliyorsunuz.

Başak Burcu 6 Aralık Pazar 2020

Son zamanlardaki iş yoğunluğunuz sizi fazlasıyla bunaltmış durumda. Yoğunluktan kendinizi salmış durumdasınız. Aileniz ve arkadaşlarınız yoğunluğunuzu anlamıyor ve onları geçiştirdiğinizi düşünüyorlar. Kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırmak iyi gelecektir. Özel hayatınızda geçmişte kalan aşklardan sakınmanız gerekiyor.

Terazi Burcu Bugün

Bu kadar titiz davranmanız enerjinizi adeta sömürüyor. İş hayatınızdaki verici tavrınızın karşılığını alamıyorsunuz. İş değişikliği yapmayı düşünüyorsanız doğru zamanlardasınız. Özel hayatınızda ani karşılaşmalar yaşayabilir ve fazlasıyla mutlu olacağınız bir gün geçirebilirsiniz.

Akrep Burcu Günlük

Özgüveniniz ve lider tavrınız kimileri için çekici gelse de, bu durumdan hoşlanmayan fazlasıyla insan var. Bir işinizi hallederken fazla dillendirmeseniz iyi olur, zira işinizi bozmak için sırada bekleyen çok insan var. Özel hayatınızda partneriniz ile olan ilişkiniz çalkantılı bir süreçten geçiyor. Partnerinizin size olan ilgisinin azaldığını düşünerek ona haksızlık ediyor ve sorun çıkarıyorsunuz. Biraz sakinlikte fayda var.

Yay Burcu Bugün

İş hayatınızdaki fedakar tavırlarınız üstlerinizin gözünden kaçmıyor. İş arkadaşlarınıza karşı takındığınız yardımsever tavır aranızdaki bağları güçlendiriyor. Özel hayatınızda partnerinize ani çıkışlarınız söz konusu olabilir ve sevgiliniz bu halinizi anlamakta sıkıntı yaşayabilir. Romatizmal ağrılara dikkat!

Oğlak Burcu Günlük Yorum

İş ve sosyal hayatı aynı yoğunlukta yaşamayı başaran nadir insanlardansınız. Bu kadar hızlı yaşamak bir süre sonra sizi yorabilir. Ailenize karşı son zamanlarda fazlasıyla ilgisizsiniz, beraber vakit geçirip gönüllerini almanız ilişkileriniz açısından sağlıklı olacaktır. Özel hayatınız bir süredir rayında ilerliyor, partnerinize karşı anlayışlı tavırlarınız ilişkinizi güzel noktalara taşıyor.

Kova Burcu 6 Aralık Pazar Günlük

Yoğun bir tempo sonrası nihayet nefes aldınız. Akşam saatlerinizde sevdiklerinizle yapacağınız sosyal aktiviteler size fazlasıyla iyi gelebilir. Özel hayatınızda yaşanan problemler ılımlı yapınız sayesinde çözüme kavuşuyor. Son zamanlarda yaşadığınız mide ağrılarınız için bir hekime görünmenizde fayda var.

Balık Burcu Bugün