5 Ocak Salı günlük burç yorumları Günlük burç yorumları İşte 2021 yılının ilk burç yorumları

5 Ocak 2021 günlük burç yorumları yol gösteriyor. 5 Ocak Salı günü Aslan burcu dedikodularla baş etmek durumunda kalabilir, Başakların ise kişisel harcamalarına dikkat etmesi gerekiyor. Terazi burcu ise iş birliği konusunda bir karara varabilir. Salı günü Ay Başak burcundan ayrılarak sabah saat 08.42’de Terazi burcuna geçiyor. Sabah erken saatlerde özel ilişkilerinde iletişime dikkat edilmeli. Günün ikinci yarısında iş birliklerine dönük olarak hareket edebilirsiniz. Merkür ile Plüton arasında kesinleşecek olan kavuşum açısı bazı düşüncelere saplanıp kalmanıza sebep olabilir. İşte 5 Ocak 2021 burç yorumları...

5 OCAK 2021 KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

5 Ocak Salı günü Ay Başak burcundan ayrılarak sabah saat 08.42’de Terazi burcuna geçiyor. Evliliğinle ilgili uyum yaratmak önemli hâle gelebilir.

5 OCAK 2021 BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Evcil hayvanlarınla ilgili konular dikkat çekiyor. Sabah erken saatlerde özel ilişkilerinde iletişime dikkat etmelisin. Günün ikinci yarısında iş birliklerine dönük olarak hareket ediyor olacaksın.

5 OCAK 2021 İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay’ın Terazi burcunda ilerleyeceği bugün çocukların arasında bir uyum sağlamak durumunda kalabilirsin. Bugün Merkür ile Plüton arasında kesinleşecek olan kavuşum açısı bazı düşüncelere saplanıp kalmana sebep olabilir.

5 OCAK 2021 YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ailende herkesi memnun etmeye çalışmaya odaklanabilirsin. Ay ve Satürn arasındaki uyumlu açının öğle saatlerinde kesinleşmesiyle işlerinle ilgili destekleyici etkilere sahip olabileceksin.

5 OCAK 2021 ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bugünlerde kulağına birtakım dedikodular çalınabilir. İkili ilişkilerinde sabah saatlerinde iletişime dikkat etmelisin.

5 OCAK 2021 BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Kişisel bakımına para harcayabilirsin bugünlerde. Günün ikinci yarısında mesuliyet alman gereken durumlar ortaya çıkabilir.

5 OCAK 2021 TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Fiziksel görünümüne önem verdiğin günlerdesin. Akşam saatlerinde iş birliği yapman gereken durumlar söz konusu olabilir ve bunlardan fayda sağlayabilirsin.

5 OCAK 2021 AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bugün hastaneler ile ilgili konular senin için önemli hale gelebilir. Senin için önemli bir kararı bugünlerde alabilirsin.

5 OCAK 2021 YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

5 Ocak Salı günü Ay Terazi burcunda ilerliyor. Hedeflediğin konuların üzerine gidiyor olacaksın. İkili ilişkilerinde günün ilk yarısında zorlanmaların olabilir.

5 OCAK 2021 OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Gerçekleştirmek istediğin amaçların ile ilgili olarak diplomatik davranman gerekebilir. Kendini çok fazla yormadan akışta kalman iyi olacaktır.

5 OCAK 2021 KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bugünlerde yabancılar ile ilgili konuların ön plana çıkıyor olacak. Bazı konulara kafanı gereğinden fazla takabilirsin.

5 OCAK 2021 BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Harcamalarını dikkatli planlaman gereken bir dönem. Eşinin maddi kaynakları ile ilgili geçmişte üstü kapatılmış bir konu tekrar gündeme gelebilir.