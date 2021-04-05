5 Nisan Pazartesi 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

5 Nisan 2021 burç yorumları merak ediliyor. Günlük burç yorumları kimisini mutlu ederken kimisini verdiği tavsiyelerle şaşırtıyor. 5 Nisan pazartesi günü Ay saat 16.03'e kadar Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Saat 10.05 ile 16.03 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmaman iyi olacaktır. Sonrasında Ay Kova burcuna geçecek. Ay Son dördün fazında haliyle motivasyonunuz hayli yüksek. Akşam saatlerinde iletişim adına uygun enerjiler var. İşte 5 Nisan 2021 burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

5 Nisan pazartesi günü Ay saat 16.03'e kadar Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Sonrasında Ay Kova burcuna geçecek. Gece saatlerinde ikili ilişkilerinde gerginlikler yaşayabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Eşinin kardeşleri ile ilgili bir konu bugünlerde çözüme kavuşabilir. Ay Son dördün fazında haliyle motivasyonunuz hayli yüksek.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ortak paylaşımlarınla ilgili konularda önemli düzenlemeler içerisinde olabilirsin. Günün ikinci yarısında iletişim konuları dikkat çekiyor olacak.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sabah saatlerinde heyecan verici gelişmeler arka arkaya gelebilir. İkili ilişkilerinde sabah saatlerinde güzel enerjiler var.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Saat 10.05 ile 16.03 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmaman iyi olacaktır. Bu saat sonrasında ikili ilişkilerine odaklanıyorsun.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Pazartesi günü boyunca ilişkilerine dikkat etmelisin zira Ay burç değiştireceğinden ötürü dengesiz enerjiler ortaya çıkabilir. Ay Son dördün fazında aklına takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmen iyi olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Ev, yuva, ailen ile ilgili konularda önemli gelişmeler bilhassa günün ilk yarısında yaşanabilir. Akşam saatlerine doğru ebeveynlerin arasındaki bir konuda söz sahibi olmak isteyeceksin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Gece saatlerinde aradığın gücü kendinde bulacak, ne zamandır gerçekleştirmek istediğin bir konuyu halletmek üzere harekete geçiyor olacaksın.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Günün büyük bölümünde sahip olduğun yeteneklerinle alakalı olarak önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Harekete geçmek adına doğru bir gündesin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Gece uyumakta güçlük çekebilir, yoğun enerjilerin etkisi altında kalabilirsin. Ay saat 16.03'e kadar senin burcunda ilerliyor olacak. Bireysel konuların ön planda gözüküyor.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ay'ın senin burcuna geçeceği öğleden sonra sağlığınla ilgili konular dikkat çekebilir. Ay Son dördün fazında ilerliyorken konuların netleşmesi söz konusu olacaktır.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Şanslı bir teklif alabilir ve gece saatlerinde sevinebilirsin. Senin için otorite konumundaki bir kişiyle tartışmamaya özen göstermelisin.