5 Mart Cuma 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

5 Mart Cuma günlük burç yorumları! Astroloji nedir? 5 Mart Cuma 2021 günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özelliklerine değinerek devam edecek olursak; sıralamayı burçların tarihleri göz önünde tutarak yapmalıyız. Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü yorumlarına bakalım.
5 Mart 2021 burç yorumları olaylar karşısında sakin kalınması gerektiğine dair uyarıyor. 5 Mart Cuma günü İkizleri gergin bir gün bekliyor, Akrep burcunu ise iş konusunda heyecanlı günler bekliyor. Günlük burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı. İşte 5 Mart 2021 burç yorumları...
5 Mart 2021 burç yorumları herkes için farklı bir anlam ifade ediyor. Günlük burç yorumlarında 5 Mart Cuma günü gerilim hakim. Duygusal kontrol konusunda biraz zorlanmalar olabilir. Cuma günü İkizleri gergin bir gün bekliyor, Akrep burcunu ise iş konusunda heyecanlı günler bekliyor.
5 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
5 Mart Cuma günü Ay 01.43'te Akrep burcundan ayrılıp Yay burcuna geçiş yapacak. Disiplinli ve organize hareket edeceğimiz bir gündeyiz. Bugün Merkür Jüpiter kavuşum açısı kesinleşeceğinden zihinsel açıdan hayli olumlu tavırlar içerisinde olacağız. Ay Venüs kare açısının etkisiyle özel ilişkiler açısından gerilimli durumlar meydana gelebilir. Olayları gereğinden fazla abartmaya meyilli olabiliriz.
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ
5 Mart Cuma günü Ay 01.43'te Akrep burcundan ayrılıp Yay burcuna geçiş yapacak. Disiplinli ve organize hareket edeceğin bir gündesin.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA
Bugün Merkür Jüpiter kavuşum açısı kesinleşeceğinden zihinsel açıdan hayli olumlu tavırlar içerisinde olacaksın.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER
Ay Venüs kare açısının etkisiyle özel ilişkiler açısından gerilimli durumlar meydana gelebilir. Ay tüm gün karşıt burcunda ilerliyorken partnerinle ilişkilerin öne çıkıyor olacak.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ
İhtiyaç duyduğun motivasyonu cuma günü kendinde buluyor olacaksın. Duygusal kontrolünü ele almakta ise zorlanabilirsin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN
Elde etmek istediklerin için şartları fazla zorlayacağın bir gün olabilir. Günün ikinci yarısında çocuklarına daha fazla odaklı olacağın bir zaman dilimine giriyorsun.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK
Ay'ın burç değiştireceği bugün değişken enerjiler altında olabilirsin. Partnerine karşı fazla sahiplenici davranabilirsin.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ
Olayları gereğinden fazla abartmaya meyilli olduğun bir gündesin. Merkür Jüpiter kavuşum açısı kesinleşeceğinden zihinsel konulara daha fazla ilgi gösterebilirsin
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP
İşinle ilgili heyecanlarının yüksek olduğu bir gün. Ne istediğini biliyor olman elde ettikleri ulaşmanda sana yardımcı olacak.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY
5 Mart Cuma günü Ay 01.43'te da senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Kendini doğru ifade edebilmek adına olumlu enerjilerin söz konusu olduğu günlere giriyorsun.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK
5 Mart Cuma günü gökyüzünde yoğun enerjiler var. Sorumluluklarını yerine getirmek adına sabah saatlerini kullanman çok daha uygun gözüküyor.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA
Duygusal kontrolü ele aldığın güzel bir gündesin. Özgürlükçü fikirlerinin kısıtlanmasına yüksek tepkiler verebilirsin.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR
Ay Venüs kare açısının etkisiyle özel ilişkiler açısından gerilimli durumlar meydana gelebilir. Ay tüm gün Yay burcunda ve kariyerinle ilgili konuların öne çıkıyor olacak.