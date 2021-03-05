5 Mart Cuma 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

5 Mart 2021 burç yorumları herkes için farklı bir anlam ifade ediyor. Günlük burç yorumlarında 5 Mart Cuma günü gerilim hakim. Duygusal kontrol konusunda biraz zorlanmalar olabilir. Cuma günü İkizleri gergin bir gün bekliyor, Akrep burcunu ise iş konusunda heyecanlı günler bekliyor.

5 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

5 Mart Cuma günü Ay 01.43'te Akrep burcundan ayrılıp Yay burcuna geçiş yapacak. Disiplinli ve organize hareket edeceğimiz bir gündeyiz. Bugün Merkür Jüpiter kavuşum açısı kesinleşeceğinden zihinsel açıdan hayli olumlu tavırlar içerisinde olacağız. Ay Venüs kare açısının etkisiyle özel ilişkiler açısından gerilimli durumlar meydana gelebilir. Olayları gereğinden fazla abartmaya meyilli olabiliriz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

5 Mart Cuma günü Ay 01.43'te Akrep burcundan ayrılıp Yay burcuna geçiş yapacak. Disiplinli ve organize hareket edeceğin bir gündesin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Bugün Merkür Jüpiter kavuşum açısı kesinleşeceğinden zihinsel açıdan hayli olumlu tavırlar içerisinde olacaksın.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay Venüs kare açısının etkisiyle özel ilişkiler açısından gerilimli durumlar meydana gelebilir. Ay tüm gün karşıt burcunda ilerliyorken partnerinle ilişkilerin öne çıkıyor olacak.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

İhtiyaç duyduğun motivasyonu cuma günü kendinde buluyor olacaksın. Duygusal kontrolünü ele almakta ise zorlanabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Elde etmek istediklerin için şartları fazla zorlayacağın bir gün olabilir. Günün ikinci yarısında çocuklarına daha fazla odaklı olacağın bir zaman dilimine giriyorsun.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay'ın burç değiştireceği bugün değişken enerjiler altında olabilirsin. Partnerine karşı fazla sahiplenici davranabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Olayları gereğinden fazla abartmaya meyilli olduğun bir gündesin. Merkür Jüpiter kavuşum açısı kesinleşeceğinden zihinsel konulara daha fazla ilgi gösterebilirsin

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

İşinle ilgili heyecanlarının yüksek olduğu bir gün. Ne istediğini biliyor olman elde ettikleri ulaşmanda sana yardımcı olacak.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

5 Mart Cuma günü Ay 01.43'te da senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Kendini doğru ifade edebilmek adına olumlu enerjilerin söz konusu olduğu günlere giriyorsun.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

5 Mart Cuma günü gökyüzünde yoğun enerjiler var. Sorumluluklarını yerine getirmek adına sabah saatlerini kullanman çok daha uygun gözüküyor.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Duygusal kontrolü ele aldığın güzel bir gündesin. Özgürlükçü fikirlerinin kısıtlanmasına yüksek tepkiler verebilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ay Venüs kare açısının etkisiyle özel ilişkiler açısından gerilimli durumlar meydana gelebilir. Ay tüm gün Yay burcunda ve kariyerinle ilgili konuların öne çıkıyor olacak.