5 Eylül Cumartesi Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

günlük burç yorumları 5 Eylül Cumartesi burç yorumları merak ediliyor. İşte 5 Eylül Cumartesi 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 5 Eylül Cumartesi 2020
5 Eylül 2020 burç yorumları nasıl?
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 5 Eylül Cumartesi günü Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. Ne zamandır biriken işlerini tamamlamak için uygun bir süreçtesin.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Ay'ın arka alanında ilerlediği gün boyunca duygusal karmaşalar yaşayabilirsin. Zira Ay ile Plüton arasında zorlayıcı bir açı var.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Sosyal çevrende öne çıkmak ve liderlik etmek için harekete geçebilirsin. Yönetici gezegenin Merkür bugün Terazi burcuna geçiyor. İletişimde çok daha uyumlu enerjiler içinde olacağın bir sürece giriyorsun.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay'ın Jüpiter ile zorlayıcı açısından ötürü cumartesi günü boyunca aşırı yeme içme isteği ve kontrolsüz bir şekilde para harcama dürtüsüne sahip olabilirsin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Uzak akrabaların ile ilgili konularda inisiyatifi ele alman gereken durumlar öne çıkabilir. Yıkıcı bir tutum sergilememeye dikkat etmelisin.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: İlişkilerinde bazı konuları takıntı haline getirebilirsin. Merkür'ün Terazi burcunda ilerleyeceği süre boyunca uzlaşmacı tarafının aktif olduğuna şahit olacaksın.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Merkür gezegeni 5 Eylül Cumartesi günü senin burcuna geçiş yapacak. Ne zamandır aklında olan fakat bir türlü başlatamadığın iletişimle ilgili projelerini başlatman adına uygun bir sürece giriyorsun.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Duygusal karmaşaları açık olacağın bir gündesin. Baş ağrıları yaşayabilirsin.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Duygusal anlamda yaşayacağın zorlanmalar seni fazla para harcamaya götürebilir. Daha kontrollü bir şekilde hareket etmen de yarar var.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Ay'ın Koç burcunda ilerleyeceği gün boyunca evinle ilgili konularda inisiyatifi ele alarak bir takım değişiklikler yapman gereken durumlar olabilir.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Aklına koyduğun şeylerde şartları zorlayabilirsin. Yakın çevrenle görüşmelerin hız kazanıyor.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Parasal konulardaki müsrifliklerin eşinle aranda tartışmalara yol açabilir. Harcamalarına dikkat etmelisin.
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