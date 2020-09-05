5 Eylül Cumartesi Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

7 / 15

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Merkür gezegeni 5 Eylül Cumartesi günü senin burcuna geçiş yapacak. Ne zamandır aklında olan fakat bir türlü başlatamadığın iletişimle ilgili projelerini başlatman adına uygun bir sürece giriyorsun.