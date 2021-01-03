4 Ocak Pazartesi günlük burç yorumları Günlük burç yorumları İşte 2021 yılının ilk burç yorumları

Günlük burç yorumları 4 Ocak 2021 tarihi için araştırılıyor. 4 Ocak Pazartesi günü Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor olacak. Belirli bir alana yoğunlaşarak o alanda çalışmak iyi olacaktır. Sabah erken saatlerde ilişkilerimizde uyumu yakalamak kolay olacaktır. Gün genelinde aldanmalarla ilgili konular önemli hale gelebilir zira Ay ile Neptün arasındaki etkileşim öğle saatlerinde kesinleşiyor olacak. Pazartesi günü koç burcunu yoğun bir gün, akrep burcunu organizasyonlar bekliyor. İşte 4 Ocak 2021 günlük burç yorumları...

4 OCAK KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

4 Ocak Pazartesi günü Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor olacak. Çalışma hayatında belirli bir alana yoğunlaşman iyi olabilir. Sabah erken saatlerde ilişkilerinde uyumu yakalamakta kolay olacaktır.

4 OCAK BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Çocuklarına karşı aşırı eleştirel tutumun onları bunaltabilir. İşine yarayacak güzel gelişmeler bugünlerde karşına çıkabilir.

4 OCAK İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Pazartesi günü evde kalıp düzenlemeler yapmak isteyebilirsin. Düzenlemelerle uğraşmak, yarım kalan işlerini tamamlamak için uygun bir gündesin.

4 OCAK YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Çarşamba günü boyunca bilgi ve iletişim alanında üretken olmak adına adımlar atıyorsun. Aldığın eğitimler varsa bugün bunlarla ilgili olumlu gelişmeler yaşanabilir.

4 OCAK ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay’ın Başak burcunda ilerleyeceği pazartesi günü boyunca parasal konularda belirli bir alana yoğunlaşmak isteyebilirsin. Gün genelinde aldanmalarla ilgili konular önemli hale gelebilir zira Ay ile Neptün arasındaki etkileşim öğle saatlerinde kesinleşiyor olacak.

4 OCAK BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Üretken olmak istediğin bir zaman dilimindesin. Ay tüm gün senin burcunda hareket ederken bireysel konularını öne çıkartıyor. Sağlığına özen gösteriyorsun.

4 OCAK TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Bugünlerde kendi başına izole kalmak ve ruhsal çalışmalar yapmak isteyebilirsin. Arka planda kalmasını istediğin birçok konuda önemli adımlar atabilirsin.

4 OCAK AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde organizasyon konusunda hayli beceriklisin. Öğleden sonra belirsiz konular yaptığın planın dışına çıkmana sebep olabilir.

4 OCAK YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Pazartesi günü iş yerinde gereğinden fazla mükemmeliyetçi davranıyor olacaksın. Patronlarınla ilişkilerinde karşılıklı aldanmalardan ötürü zorlanacağın durumlar olabilir.

4 OCAK OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

4 Ocak Pazartesi günü bilhassa sabah saatlerinde hukuksal konular var gündeminde. Öğleden sonra belirsizlikler gündemini değiştirebilir.

4 OCAK KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Harcamalarını düzenlemen gerekebilir. Ortak paylaşımlarınla ilgili konularda belirsizlikler can sıkıcı olabilir.

4 OCAK BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Sabah saatlerinde partnerinle ilişkilerinde uyumlu enerjiler var. İkili ilişkilerine daha fazla kafa yoracağın bir zaman dilimindesin.