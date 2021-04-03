4 Nisan Pazar 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

4 Nisan 2021 burç yorumları özel hayata ipucu veriyor. 4 Nisan Pazar gününü Boğa burcu sürprizlerle geçirebilir, Yengeç burcu için mutlu bir pazar olacak. 4 Nisan Pazar günü Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Merkür bugün Koç burcuna geçiş yapıyor. Düzenlemeler yapmamız gereken bir gün olabilir. Özel hayatımızda tartışmalara dikkat etmemiz gereken bir gündeyiz. Gerginliklere gün boyunca dikkat etmeliyiz. İşte 4 Nisan günlük burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

4 Nisan Pazar günü Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Merkür bugün Koç burcuna geçiş yapıyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Yurtdışı ile ilgili olan bir Boğa burcuysan sabah saatlerindeki beklenmedik sürprizler planlarını değiştirmene sebep olabilir. Düzenlemeler yapman gereken bir gün olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Aşk hayatında kadersel karşılaşmalar adına önemli bir gün seni bekliyor. Akşam saatlerinde tartışmalara dikkat etmelisin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Pazar günü boyunca Ay karşıt burcun Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Partnerin ile ilgili konular öne çıkacak. Aranızdaki olumlu gelişmeler seni mutlu ediyor.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Günlük rutin işlerindeki artış gün içinde seni fazlasıyla meşgul edebilir. Bir konuda kendini birlikte yaşadığın insanlara ispat etmek isteyebilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Pazar sabah erken saatlerde çocuklarınla birlikte bir şeyler yapmak isteyebilir, onların hayatları ile ilgili önemli düzenlemelerde bulunabilirsin. Gerginliklere gün boyunca dikkat etmelisin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Evinle ilgili konular günün büyük bölümünde öne çıkabilir. Alacağın bir teklif seni farklı bir konuda düşünmeye sevk edecek gözüküyor.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Akşam saatlerinde iletişim diline dikkat etmen gereken bir zaman dilimindesin. Lafın sonunun nereye gideceğini hesaplamadan konuşmak seni zor durumda bırakabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Parasal konuların öne çıktığı pazar günü boyunca ödemelerinle ilgili birtakım düzenlemeler içerisinde olabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Ay Pazar günü boyunca senin burcunda ilerliyor olacak. Bireysel konularla ilgili olarak sıra dışı gelişmeler içerisinde olabilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Hayatınla ilgili bir karara varman gereken önemli bir konu pazar günü öne çıkabilir. Partnerinle olan tartışmaların yorucu olabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Sosyal çevrenden insanlarla birlikte olmak isteyebilirsin. Alacağın haberler sabah saatlerinde seni şaşırtacak.