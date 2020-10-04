4 Ekim Pazar Günlük yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ekim ayı burç yorumları

4 Ekim Pazar günlük burç yorumları 4 Ekim Pazar burç yorumları merak ediliyor. İşte 4 Ekim Pazar 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 4 Ekim Pazar 2020
Sağlık ve para konusunda 4 Ekim 2020 burç yorumları
4 Ekim 2020 burç yorumları ne ifade ediyor? Günlük burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı. İşte sağlıktan paraya ve aşk hayatına kadar her konuda fikir veren burç yorumları...
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 4 Ekim Pazar günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Parasal meselelere yönelik davranıyor olabilirsin.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Sinirsel gerginliklerinin artışta olacağı bugünlerde sağlığına dikkat etmelisin. Aklına geleni söylemeden önce dikkat etmelisin.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Bugünlerde Ay Boğa burcunda yani senin arka alanında ilerliyorken bilinçdışı konularda çalışmalar yapabilirsin. İletişim konularında fazla iddiacı olmaktan kaçınmalısın.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ani tavırlarınla etrafındakileri şaşırtabilirsin. Eylemlerini planlı bir şekilde oluşturman gereken bir süreçtesin.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Kariyerinle ilgili konularda bir güven ve istikrar arayışındasın. İletişim ile ilgili bir konuda bilhassa günün ilk yarısında dikkatli hareket etmelisin.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Boğa burcunda ilerleyen Ay yurtdışı ile ilgili konularda ani gerginliklerinin olabileceğini gösteriyor. Sabah saatlerinde sözlerinin nereye varacağına dikkat etmelisin.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: Zihinsel iletişiminin ön planda olacağı bugün karşılıklı iletişim konularında daha geri planda kalarak ilerlemen iyi olacaktır.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP: Ay karşıt burcunda ilerliyor bugün. İkili ilişkilerinde temkinli hareket etmen gereken enerjiler söz konusu olabilir.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY: Sağlığınla ilgili konularda hassas enerjiler güne hâkim olabilir. İçsel enerjinin yüksek seyredeceği bir gündesin zira Plüton ileri hareketine geçiyor olacak.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK: İşinle ilgili beklenmedik bir karar alabilirsin. Çocuklarınla ilgili konularda fevri tavırların öne çıkabilir.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA: Ebeveynlerinle aranda geçecek bir tartışma moralini bozabilir. Kendini öne çıkartmaktan imtina edebilirsin.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK: Yakın çevrenle aranda birtakım tartışmalar söz konusu olabilir. Geri dönülmeyecek laflar söylememeye özen göstermelisin.
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