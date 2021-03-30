31 Mart Çarşamba 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

31 Mart Çarşamba günlük burç yorumları! Astroloji nedir? 31 Mart Çarşamba 2021 günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özelliklerine değinerek devam edecek olursak; sıralamayı burçların tarihleri göz önünde tutarak yapmalıyız. Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü yorumlarına bakalım.
31 Mart 2021 burç yorumları maddi ve manevi konularda yol gösteriyor. 31 Mart Çarşamba günü Ay Akrep burcunda ilerliyor. İkizler burcunu sağlık sorunları bekliyor, Yengeç burcunu aşk hayatıyla ilgili gelişmeler bekliyor. Günlük burç yorumları hayata dair ipucu veriyor. Mor Papatya okuyucularına özel 31 Mart Çarşamba burç yorumları sizlerle...
31 Mart 2021 burç yorumları mart ayının son gününde burç severler tarafından araştırılıyor. 31 Mart Salı günü İkizler burcunu sağlık sorunları bekliyor, Yengeç burcunu aşk hayatıyla ilgili gelişmeler bekliyor. 31 Mart Çarşamba günü Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde birtakım kısıtlamalar içerisinde kalmak bizleri zorlayabilir. Akşam saatlerine doğru daha kendinle kalmamız gereken enerjiler var. İşte 31 Mart günlük burç yorumları...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ
31 Mart Çarşamba günü Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor olacak. Ortak paylaşımların ile ilgili konular öne çıkıyor. Sabah saatlerinde birtakım kısıtlamalar içerisinde kalmak seni zorlayabilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA
Ay tam karşıt burcun olan Akrep'te ilerliyorken ikili ilişkilerinde sıradışı konular söz konusu olabilir. Etrafındaki kişilerden güzel destekler alabilirsin.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER
Sağılığınla ilgili konular bugünlerde hassaslaşabilir. Bilhassa günün ikinci yarısında baş ağrıları yaşayabilirsin. Gün içinde bir dostunla aranda hiç yoktan bir tartışma canını sıkabilir.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ
Aşk hayatında gece saatlerinde tartışmalar baş gösterebilir. Olayları sakinlikle karşılaman iyi olacaktır. İletişim ile ilgili konularını öğlen saatlerine alman iyi olacaktır.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN
Evinle ilgili konular gün içinde öne çıkıyor olacak. Akşam saatlerine doğru çok istediğin bir şeyin olduğuna şahit olup çok sevinebilirsin.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK
Beklenmedik gelişmeler gün boyunca huzurunu kaçırabilir. Ne zamandır gerçekleştirmek istediğin bir şey ile ilgili önemli sonuçlar elde edecek olman akşam saatlerinde moralini yükseltebilir.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ
Parasal konularının öne çıktığı bugünlerde beklenmedik gelişmeler baş ağrıtıcı olabilir. Akşam saatlerine doğru daha kendinle kalman gereken enerjiler var.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP
Ay Çarşamba günü boyunca senin burcunda ilerliyor olacak. Gün ortasında hissiyat olarak önemli farkındalıklar yaşayabilirsin.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY
Arka planda kalmış konuların gün boyunca öne çıkarak zihinsel anlamda seni meşgul edebilir. Akşam saatlerinde bir arkadaşınla aranda zıtlaşmalar meydana gelebilir.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK
Bu gece arkadaşlarından alacağın bazı haberler hem şaşırtıcı hem de zihinsel açıdan zorlayıcı olabilir. Akşam saatlerinde istemediğin bir kişi sana mesaj atabilir.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA
Sıra dışı konular gece saatlerinde seni şaşırtacak olabilir. Kariyer hayatına ilişkin konular kafanı kurcalayacak olabilir.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR
Uzak akrabalarından alacağın haberler senin adına şaşırtıcı olabilir. Birinden beklediğin bir ödeme bugün gelmeyebilir. Hissiyatının hayli güçlü olacağı bir gündesin.