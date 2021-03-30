31 Mart Çarşamba 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

31 Mart 2021 burç yorumları mart ayının son gününde burç severler tarafından araştırılıyor. 31 Mart Salı günü İkizler burcunu sağlık sorunları bekliyor, Yengeç burcunu aşk hayatıyla ilgili gelişmeler bekliyor. 31 Mart Çarşamba günü Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde birtakım kısıtlamalar içerisinde kalmak bizleri zorlayabilir. Akşam saatlerine doğru daha kendinle kalmamız gereken enerjiler var. İşte 31 Mart günlük burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

31 Mart Çarşamba günü Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor olacak. Ortak paylaşımların ile ilgili konular öne çıkıyor. Sabah saatlerinde birtakım kısıtlamalar içerisinde kalmak seni zorlayabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay tam karşıt burcun olan Akrep'te ilerliyorken ikili ilişkilerinde sıradışı konular söz konusu olabilir. Etrafındaki kişilerden güzel destekler alabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sağılığınla ilgili konular bugünlerde hassaslaşabilir. Bilhassa günün ikinci yarısında baş ağrıları yaşayabilirsin. Gün içinde bir dostunla aranda hiç yoktan bir tartışma canını sıkabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Aşk hayatında gece saatlerinde tartışmalar baş gösterebilir. Olayları sakinlikle karşılaman iyi olacaktır. İletişim ile ilgili konularını öğlen saatlerine alman iyi olacaktır.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Evinle ilgili konular gün içinde öne çıkıyor olacak. Akşam saatlerine doğru çok istediğin bir şeyin olduğuna şahit olup çok sevinebilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Beklenmedik gelişmeler gün boyunca huzurunu kaçırabilir. Ne zamandır gerçekleştirmek istediğin bir şey ile ilgili önemli sonuçlar elde edecek olman akşam saatlerinde moralini yükseltebilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Parasal konularının öne çıktığı bugünlerde beklenmedik gelişmeler baş ağrıtıcı olabilir. Akşam saatlerine doğru daha kendinle kalman gereken enerjiler var.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Ay Çarşamba günü boyunca senin burcunda ilerliyor olacak. Gün ortasında hissiyat olarak önemli farkındalıklar yaşayabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Arka planda kalmış konuların gün boyunca öne çıkarak zihinsel anlamda seni meşgul edebilir. Akşam saatlerinde bir arkadaşınla aranda zıtlaşmalar meydana gelebilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Bu gece arkadaşlarından alacağın bazı haberler hem şaşırtıcı hem de zihinsel açıdan zorlayıcı olabilir. Akşam saatlerinde istemediğin bir kişi sana mesaj atabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Sıra dışı konular gece saatlerinde seni şaşırtacak olabilir. Kariyer hayatına ilişkin konular kafanı kurcalayacak olabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Uzak akrabalarından alacağın haberler senin adına şaşırtıcı olabilir. Birinden beklediğin bir ödeme bugün gelmeyebilir. Hissiyatının hayli güçlü olacağı bir gündesin.