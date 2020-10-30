31 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

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AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: İkili ilişkiler ve eşinle ilgili konuların sonuçlanması ya da ani birtakım olayların kendini göstermesi bu dolunay ile birlikte mümkün olabilir. Fazla katı bir tutum sergilememek daha iyi olacaktır.