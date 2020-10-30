31 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

31 Ekim Cumartesi günlük günlük burç yorumları 31 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları merak ediliyor. İşte 31 Ekim Cumartesi günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündemi 31 Ekim Cumartesi günlük burçlar
Boğa dolunayı olumsuz etkileyebilir! 31 Ekim günlük burç yorumları
Ekim ayının son gününde günlük burç yorumları ne ifade ediyor? Hangi burçları hafta sonu zor bir gün bekliyor? İşte 31 Ekim 2020 burç yorumları...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 31 Ekim tarihinde Boğa burcunda meydana gelecek olan zorlayıcı dolunay parasal konularınla ilgili olarak beklenmedik durumların meydana gelmesine, görünür olmasına neden olabilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Senin burcunda meydana gelecek dolunay bireysel konuların ve sağlığınla ilgili konularda öngöremediğin birtakım durumların seni etkilemesine sebep olabilir. Sağlığınla ilgili konulara daha fazla önem vermen gerekebilir.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Arka alanında meydana gelecek olan Dolunay gizli sırların açığa çıkmasına neden olabilir. Hastanelerle ilgili durumlar bu süreçte beklenmedik konuları gündemine taşıyabilir.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Boğa burcunun 8 derecesinde meydana gelecek dolunay sosyal çevrenle ilgili beklenmedik durumların görünür olmasını tetikleyebilir. Çevrendeki kişilerle olan ilişkilerine temkinli yaklaşmalısın.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Boğa dolunayı kariyer hayatında öngöremediğin birtakım konuların neticelenmesine neden olabilir. Evini de ilgilendiren bazı zorlayıcı durumlar 15 gün boyunca kendini gösterebilir. Kararlarında fazla ısrarcı davranmamalısın.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Boğa dolunayı ile birlikte yurtdışı ve yabancılarla ilgili işlerinde birtakım tamamlanmalar söz konusu olabilir. Sık seyahatlerin seni bu süreçte yorabilir.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Boğa burcunun 8 derecesindeki dolunay hisseli kazanımlar alanına vurgu yapıyor olacak. Ortak paylaşımlarında beklenmedik gelişmeler seni parasal konularda zorlayabilir.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: İkili ilişkiler ve eşinle ilgili konuların sonuçlanması ya da ani birtakım olayların kendini göstermesi bu dolunay ile birlikte mümkün olabilir. Fazla katı bir tutum sergilememek daha iyi olacaktır.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Sağlığınla ilgili konuları vurgulayan Boğa dolunayı 31 ekim tarihinde meydana geliyor olacak. Çalışma koşullarında beklenmedik gelişmeler seni başlarda zorlayabilir.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Çocuklarınla olan ilişkilerinde parasal kazanımlarınla ilgili zorlanmalardan ötürü öngöremediğin bazı durumlar ortaya çıkabilir. Fazla sabit fikirli davranmaman dolunayın zorlayıcı enerjilerini yatıştırmak açısından iyi olabilir.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Hane olaylarını etkileyecek olan Uranüsyen bir Dolunay Boğa burcunda meydana gelecek. Evinle ilgili konularda öngöremediğin konular bu süreçte neticelenebilir. Yurtdışı ile ilgili geçmişten gelen mevzular zihnini meşgul edecek gözüküyor.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Boğa dolunayı yakın çevre ve kardeşlerinle olan ilişkilerinde seni beklenmedik bazı konuşmalar içerisinde olman neticesinde zorlayabilir. Onlarla olan iletişiminde geçmişte yaşanmış meselelerden ötürü tartışmalara açık olabilirsiniz.
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