31 Aralık Perşembe günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

31 Aralık Perşembe günlük burç yorumları! Koçlar gergin, Oğlaklar kariyer odaklı İşte günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 31 Aralık Perşembe günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?
31 Aralık 2020 burç yorumları yılın son gününde astrolojiye ilgi duyanlar tarafından araştırılıyor. Peki, günlük burç yorumları yılın son gününde ne ifade ediyor? Yengeç burcu sağlık problemleriyle ilgilenebilir, Akrep burcunu akrabaları ile ilgili konular bekliyor. Yılın son gününde 31 Aralık 2020 burç yorumları sizlerle...
Günlük burç yorumları 31 Aralık 2020 tarihi için merak ediliyor. Yılın son gününde 31 Aralık 2020 burç yorumları ne mesaj veriyor? Ay 31 Aralık Perşembe günü Yengeç burcundan ayrılıp saat 21.58’de Aslan burcuna geçiş yapacak. Ay saat 16.45 ile 21.58 arasında boşlukta olacağından önemli işlerimizi bu zaman zarfına almamaya dikkat etmeliyiz. Günün ilk yarısında içsel anlamda zorlanmalarımız olabilir çünkü Ay ile Plüton arasındaki karşıt açı sabah saatlerinde kesinleşecek. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 31 Aralık 2020 burç yorumları...
31 ARALIK KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ
Ay 31 Aralık Perşembe günü Yengeç burcundan ayrılıp saat 21.58’de Aslan burcuna geçiş yapacak. Günün ilk yarısında babanla ilgili konularda yanılgılara düşebilirsin.
31 ARALIK BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA
Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hale gelebilir. Ay saat 16.45 ile 21.58 arasında boşlukta olacağından önemli işlerini bu zaman zarfına almamaya dikkat etmelisin.
31 ARALIK İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER
Ay’ın Yengeç burcunda ilerleyeceği gündüz saatlerinde ailendeki bireyler için harcamalar yapmak isteyebilirsin. Günün ilk yarısında hassas enerjiler altındasın.
31 ARALIK YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ
Göğüslerinle ilgili sağlık problemleri söz konusu olabilir. Bu anlamda sağlığınla alakalı konulara dikkat etmelisin. Bu sabah yanıltıcı durumlarla karşı karşıya kalman moral bozucu olabilir.
31 ARALIK ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN
Ay 31 Aralık Perşembe günü Yengeç burcundan ayrılıp saat 21.58’de senin burcuna geçiş yapacak. Akşam saatlerinde kendini daha fazla ön plana getirmek istiyorsun.
31 ARALIK BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK
Perşembe günü sabah saatlerinde bilhassa çocuklarla ilgili konularda zorlanmaların olabilir. Aranızdaki güç çekişmeleri yorucu olabilir. Patlayıcı, yüksek oktavlı enerjiler içinde olman mümkün.
31 ARALIK TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ
Günün ilk yarısında içsel anlamda zorlanmaların söz konusu olabilir zira Ay ile Plüton arasındaki karşıt açı sabah saatlerinde kesinleşecek. Saat 16.45 ile 21.58 arasında boşlukta olacağından önemli işlerini bu zaman zarfına almamaya dikkat etmelisin.
31 ARALIK AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP
Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde kısıtlayıcı koşullar içerisinde kalmaktan dolayı zorlanabilirsin.
31 ARALIK YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY
Bugünlerde harcamalarını dikkatli yönetmelisin. Ay burç değiştireceğinden ötürü akşam saatlerine doğru değişken enerjiler altında olabilirsin.
31 ARALIK OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK
Günün ikinci yarısında kısıtlı bazı koşullar içinde kalmak ya da annenle aranda bir tartışma yaşanması olası gözüküyor. İnsanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.
31 ARALIK KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA
Ay 31 Aralık Perşembe günü Yengeç burcundan ayrılıp saat 21.58’de Aslan burcuna geçiş yapacak. Günün ilk yarısında ikili ilişkilerinde endişeli olabilirsin.
31 ARALIK BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK
Sabah saatlerinde bir arkadaşının derdini sahipleniyorsun. Günün ikinci yarısında insanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.