31 Ağustos Pazartesi Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ağustos ayı burç yorumları

KOÇ BURCU 31 Ağustos 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Mart - 20 Nisan)

Hayatınızda uzun süredir süredir hayalini kurduğunuz planları gerçekleştirmek için doğru bir zaman değil, biraz daha beklemeniz sizin yararınıza olabilir. Çevrenizdeki insanların dedikodularını karşı duymamazlıktan gelerek tepki vermemelisiniz, bırakın konuşsunlar siz yolunuzda emin adımlarla yürüyün. Özel yaşamınızda partnerinize sevgi dolu yaklaşımlarınızla ilişkinizi farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz.

BOĞA BURCU 31 Ağustos 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Nisan – 21 Mayıs)

İyi niyet ve merhametinizi gören insanlar bir süre sonra bundan faydalanma girişimine giriyorlar. Çevrenizde sizi sömürmek isteyen insanları fark ettiğiniz an tavrınızı net bir şekilde koymalı, söylenmesi gerekenleri sakin bir şekilde ifade etmelisiniz. Dikkatli davranın ve insanlarla ilişkinizi sizin belirlediğiniz ölçülerde kalmasını sağlayın. Özel hayatınızda partnerinizle her şey yolunda gözüküyor.

İKİZLER BURCU 31 Ağustos 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Mayıs - 23 Haziran)

İş ve eğitim hayatınızla ilgili hızlı gelişmelerle karşılaşabilir aklınızı kullanarak başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Özel yaşamınızda partnerinizle ilgili konularda ilişkinize yeni soluk getirecek kararlar alabilirsiniz. Bu kararlarınızı alırken yakın arkadaşlarınızdan istediğiniz desteği görememeniz sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Geçmişten gelen eski bir kişi aklınızı karıştırmaya çalışacak, geçmişe sırtınız dönmenizde fayda var.

YENGEÇ BURCU 31 Ağustos 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Haziran - 23 Temmuz)

İş ve eğitim hayatınızla ilgili hızlı gelişmelerle karşılaşabilir aklınızı kullanarak başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Özel yaşamınızda beraberliğinizle ilgili kararlar alabilirsiniz. Bu kararlarınızı alırken yakın arkadaşlarınızdan istediğiniz desteği görememeniz sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Özel hayatınızda yaşanacak hızlı gelişmelerle ilişkinizi resmileştirme kararı alabilirsiniz.

ASLAN BURCU 31 Ağustos 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Temmuz - 22 Ağustos)

Kendinizi hangi alanda ifade edip ön plana çıkarmak istiyorsanız o yönde ilerlemeli ve görüşmeler gerçekleştirmelisiniz. Mantığınızı kullanarak ilgilendiğiniz her işte başarı elde edebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise yeni bir ilişkinin içinde iseniz partneriniz olan insanı daha yakından tanımaya çalışın ve gereksiz kıskançlıklar yüzünden ilişkinizi sekmeye uğratmayın.

BAŞAK BURCU 31 Ağustos 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ağustos - 22 Eylül)

İşlerinizle ilgili her konuda kontrollü olmanız gereken bir gün geçirebilirsiniz. Planlarınız dışında gecikmeleri sakinlikle karşılayın ve çözüm odaklı hareket edin. Özel yaşamınızda partneri olmayanlar ise bugün ilgi duydukları insanın duygularını açması ile kendinizi bir anda harika bir ilişkinin içinde bulabilirsiniz.

TERAZİ BURCU 31 Ağustos 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)

İş hayatınızda fırsatlarla karşılaşacağınız bir dönemdesiniz. Özel yaşamınızda partnerinizle sorunlarınızı çözmeyi öğrenemediğiniz ve kendinizle yüzleşmekten kaçtığınız sürece ilişkilerinizde huzuru yakalayamayabilirsiniz. Korkularınızın üzerine gidin ve siz gücünüzle korkuları alt ederek mutlu olmayı mutluluğun keyfini sürmeyi sağlayın. Uyku düzenize dikkat etmenizde fayda var

AKREP BURCU 31 Ağustos 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)

Bugün hayatınızla ilgili konularda enerjiniz bir hayli kuvvetli ve etkileyici olabilir. Aileniz ve sevdiklerinizle bir araya gelerek keyifli sohbetler geliştirebilir, ve beklemediğiniz bir sürprizle karşı karşıya kalabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise uzun zamandır içinizde tuttuğunuz konuları konuşmanın zamanı geldi. Duygularınızı bastırmaktan vazgeçmeli ve her şeyi tüm açıklığı ile birlikte olduğunuz insanla konuşmanızda fayda var. .

YAY BURCU 31 Ağustos 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Kasım - 22 Aralık)

Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Düşünmeden yaptığınız alışveriş ve harcamalar daha sonra size sıkıntı yaratabilir. Özel yaşamınızda göstermiş olduğunuz dengesiz tavırlarınız partnerinizin sizi anlamasını zorlaştırıyor. Aile konularında rahatsızlık duyduğunuz her konu güzel gelişmelerle sonuçlanabilir

OĞLAK BURCU 31 Ağustos 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Aralık - 20 Ocak)

İş hayatınızda yükselişe geçeceğiniz parlak bir döneme girebilirsiniz. Parteriniz ve iş arkadaşlarınıza karşı takındığınız net ve sıcakkanlı tavrınız iş ortamınızdaki çalışmalarınızı daha verimli hale getiriyor. Bu dönemde size sunulandan çok kendi isteklerinizi hayata geçirmek için çabalamalı ve mümkün olduğunca ön planda olmaya özen göstermelisiniz. Özel yaşamınızda partnerinizle sevgi dolu romantik bir gün geçirebilirsiniz.

KOVA BURCU 31 Ağustos 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Ocak - 19 Şubat)

Beklemediğiniz yerden gelen maddi gelişmelerle keyfinizi yerine getirebilir, Borçlarınızı ödemek için uygun bir dönem. Özel hayatınızda partnerinize karşı sevgi dolu tutumunuz partnerinizin aklını başından alabilir. Uzun zamandır iş temponuzdan ihmal ettiğiniz arkadaşlıklarınızı canlandırmak için uygun bir dönem. Romatizmal rahatsızlıklarınıza dikkat.

BALIK BURCU 31 Ağustos 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 21 Mart)

Yeni iş teklifleriyle karşılaşırsanız kabul etmeniz sizin yararınıza olabilir. Yeni iş teklifleriyle maddi anlamda kuvvetlenip özgüveninizi yükseltebilirsiniz.Özel yaşamınızda bağlılık mecburiyetiniz olan insanlarla ilgili konularda zorlanmalar söz konusu olsa da anlayışlı ve ılımlı yaklaşımlarınızla olayları kendi lehinize çevirebilirsiniz.

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