30 Mart Salı 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

30 Mart 2021 burç yorumlarını siz değerli okuyucularımız için hazırladık. Günlük burç yorumları her karakter için farklı bilgi veriyor. Beklenmedik gelişmeler akşam saatlerinde Aslan ve Kova burcunun planlarını bozabilir, Terazi burcunda parasal konular öne çıkabilir. Önemli karar alanlar ya da planları olanlar için 30 Mart Salı burç yorumlarını detaylı ele aldık.

30 Mart 2021 Salı günü Ay Terazi burcundan Akrep burcuna geçecek. Merkür ile Neptün arasındaki karşıt açı iletişim ve zihinsel faaliyetler alanında yanılsamalara açık olacağını vurguluyor. Aşk hayatımızda önemli kararlar partnerimizle birlikte alabiliriz. Akşam saatlerinde beklenmedik konular bizleri şaşırtabilir. İşte 30 Mart 2021 burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

30 Mart 2021 Salı günü Ay Terazi burcundan Akrep burcuna geçecek. Bu gece maruz kalacağın birtakım kısıtlanmalar seni zorlayabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay'ın karşıt burcunda ilerleyeceği gün boyunca ikili ilişkilerin öne çıkıyor olacak. Bugün akşam saatlerinde ani gelişen durumlar söz konusu olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Etrafındakiler tarafından kısıtlı enerjilere maruz kalabilirsin. Bugün akşam senden istenen tavsiyeler seni şaşırtabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Gün boyunca yüksek negatif enerji altında olabilirsin. Aşk hayatında önemli kararlar partnerinle beraber alabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Evinle ilgili konular bugünlerde öne çıkabilir. Beklenmedik gelişmeler akşam saatlerinde birtakım planlarını bozabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

İletişim ve görüşmeler açısından gün ortasını değerlendirebilirsin. Gün ortasında meditasyon ve benzeri uygulamalar adına uygun saatler var.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Parasal konular bugünlerde öne çıkıyor olacak. Akşam saatlerinde evine gelecek sürpriz bir misafir seni şaşırtabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Gün boyunca sinirsel gerginlikler söz konusu olabilir. Kendine odaklı olman ve sakin enerjilerle kalman iyi olacaktır.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Günün ikinci yarısında enerjiler sabaha nazaran daha kolay olsa da Ay ile Uranüs arasındaki zorlayıcı açı kontrolünü ele almanı zorlaştırabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugünlerde kendini fazla öfkelenir bulabilirsin. Olaylar karşısında daha sakinlikle hareket etmen yerinde olacaktır.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Etrafına karşı gereksiz patlamalar yaşayabilirsin. Birtakım sınırlanmalara maruz kalabilirsin. Akşam saatlerinde beklenmedik konular seni şaşırtabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Eşinin ailesi ile ilgili konularda öfkelenmene neden olacak durumlar ortaya çıkabilir. Gökyüzünde gün boyunca kolay enerjiler yok.