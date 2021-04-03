3 Nisan Cumartesi 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

3 Nisan Cumartesi günlük burç yorumları! Astroloji nedir? 3 Nisan Cumartesi 2021 günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özelliklerine değinerek devam edecek olursak; sıralamayı burçların tarihleri göz önünde tutarak yapmalıyız. Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü yorumlarına bakalım.
3 Nisan 2021 burç yorumları ilişkiler hakkında yol gösteriyor. Günlük burç yorumlarında İkizler burcu güne enerjiyle başlayacak, Akrep burcunun gündeminde seyahat var. 3 Nisan Cumartesi burç yorumlarını sizler için ele aldık. İşte hayata dokunan burç yorumları...
3 Nisan 2021 burç yorumları kararları ve planları değiştiriyor. Herkesi farklı şekilde etkileyen günlük burç yorumları yapmak istediğiniz şeyler hakkında öngörü sağlıyor. Peki, kimleri nasıl bir cumartesi bekliyor? 3 Nisan Cumartesi günü Ay saat 11.13'e kadar Yay burcunda ilerlemeye devam edecek. Saat 08.23 ile 11.13 arasında boşlukta olan Ay sonrasında ise Oğlak burcuna geçiş yapacak. Ay ile Merkür arasındaki kare açı duygularımızla düşüncelerimizin çatışabileceğini vurguluyor. İşte 3 Nisan 2021 burç yorumları...
3 NİSAN KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ
3 Nisan Cumartesi günü Ay saat 11.13'e kadar Yay burcunda ilerlemeye devam edecek. Saat 08.23 ile 11.13 arasında boşlukta olan Ay sonrasında ise Oğlak burcuna geçiş yapacak. Annenle ilgili konular bu saat sonrasında önem kazanabilir.
3 NİSAN BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA
İkili ilişkilerinde partnerinle birbirinize verdiğiniz destek hayli artıyor. Sabah saatlerinde gündemin değişebilir.
3 NİSAN İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER
Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde yaşayacağın uyumlu enerjiler seni mutlu edebilir. İletişim adına gece saatleri daha uygun olacaktır.
3 NİSAN YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ
Sabah saatlerinde Ay karşıt burcun olan Oğlak burcuna geçiyor. Günün büyük bir bölümünde eşinle olan ilişkin öne çıkıyor olacak.
3 NİSAN ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN
Günlük işlerinin yoğunlaşacak olduğu cumartesi günü boyunca sağlığınla ilgili konulara da dikkat etmen gerekiyor. Dizlerinle ilgili rahatsızlıklar baş gösterebilir.
3 NİSAN BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK
Cumartesi günü boyunca geçmişten gelen konular öne çıkabilir. Birine açılmak istiyorsan bugün uygun bir gün sayılmaz.
3 NİSAN TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ
Gün boyunca evinle ilgili düzenlemeler yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Yapmak istediğin bir şey için destek görüyorsun.
3 NİSAN AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP
Cumartesi günü Ay saat 11.13'te Oğlak burcuna geçiş yapacak. Sabah erken saatlerde beklenmedik bir seyahat konusu gündeminde olabilir.
3 NİSAN YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY
Cumartesi günü günün büyük bir bölümünde parasal konularınla ilgili önemli düzenlemeler yapman gerekebilir. Elinde kalan işleri tamamlamak adına da uygun bir gündesin.
3 NİSAN OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK
Bireysel konularının öne çıkıyor olacağı çarşamba günü belirli düzenlemeler yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Sağlığına dikkat etmelisin.
3 NİSAN KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA
Özel ilişkilerinde göreceğin destekler sabah erken saatlerde söz konusu olabilir. Alacağın bir haber bugün seni yapmak istediğin bir konuyla ilgili teşvik edebilir.
3 NİSAN BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR
Arkadaşlarınla akşam saatlerinde plan yapmak adına uygun bir gündesin. Aynı zamanda sağlığınla ilgili konulara da önem vermen gerekiyor.