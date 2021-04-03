3 Nisan Cumartesi 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

3 Nisan 2021 burç yorumları kararları ve planları değiştiriyor. Herkesi farklı şekilde etkileyen günlük burç yorumları yapmak istediğiniz şeyler hakkında öngörü sağlıyor. Peki, kimleri nasıl bir cumartesi bekliyor? 3 Nisan Cumartesi günü Ay saat 11.13'e kadar Yay burcunda ilerlemeye devam edecek. Saat 08.23 ile 11.13 arasında boşlukta olan Ay sonrasında ise Oğlak burcuna geçiş yapacak. Ay ile Merkür arasındaki kare açı duygularımızla düşüncelerimizin çatışabileceğini vurguluyor. İşte 3 Nisan 2021 burç yorumları...

3 NİSAN KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

3 Nisan Cumartesi günü Ay saat 11.13'e kadar Yay burcunda ilerlemeye devam edecek. Saat 08.23 ile 11.13 arasında boşlukta olan Ay sonrasında ise Oğlak burcuna geçiş yapacak. Annenle ilgili konular bu saat sonrasında önem kazanabilir.

3 NİSAN BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

İkili ilişkilerinde partnerinle birbirinize verdiğiniz destek hayli artıyor. Sabah saatlerinde gündemin değişebilir.

3 NİSAN İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde yaşayacağın uyumlu enerjiler seni mutlu edebilir. İletişim adına gece saatleri daha uygun olacaktır.

3 NİSAN YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sabah saatlerinde Ay karşıt burcun olan Oğlak burcuna geçiyor. Günün büyük bir bölümünde eşinle olan ilişkin öne çıkıyor olacak.

3 NİSAN ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Günlük işlerinin yoğunlaşacak olduğu cumartesi günü boyunca sağlığınla ilgili konulara da dikkat etmen gerekiyor. Dizlerinle ilgili rahatsızlıklar baş gösterebilir.

3 NİSAN BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Cumartesi günü boyunca geçmişten gelen konular öne çıkabilir. Birine açılmak istiyorsan bugün uygun bir gün sayılmaz.

3 NİSAN TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Gün boyunca evinle ilgili düzenlemeler yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Yapmak istediğin bir şey için destek görüyorsun.

3 NİSAN AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Cumartesi günü Ay saat 11.13'te Oğlak burcuna geçiş yapacak. Sabah erken saatlerde beklenmedik bir seyahat konusu gündeminde olabilir.

3 NİSAN YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Cumartesi günü günün büyük bir bölümünde parasal konularınla ilgili önemli düzenlemeler yapman gerekebilir. Elinde kalan işleri tamamlamak adına da uygun bir gündesin.

3 NİSAN OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bireysel konularının öne çıkıyor olacağı çarşamba günü belirli düzenlemeler yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Sağlığına dikkat etmelisin.

3 NİSAN KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Özel ilişkilerinde göreceğin destekler sabah erken saatlerde söz konusu olabilir. Alacağın bir haber bugün seni yapmak istediğin bir konuyla ilgili teşvik edebilir.

3 NİSAN BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Arkadaşlarınla akşam saatlerinde plan yapmak adına uygun bir gündesin. Aynı zamanda sağlığınla ilgili konulara da önem vermen gerekiyor.