3 Aralık Perşembe günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

3 Aralık'ta Akrep burçlarında eşinin ailesiyle ilgili konular ön plana çıkarken, Aslan burcunu tartışmalar bekliyor. Günlük burç yorumları her gün ilgiyle takip ediliyor. 3 Aralık 2020 burç yorumlarını yazdı. İşte maddi ve manevi konularda günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

3 Aralık Perşembe günü Ay tüm gün boyunca Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Saat 16.28 sonrasında sinirsel gerginliklere dikkat etmelisin. Meditasyon için gece saatlerini değerlendirebilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

İkili ilişkilerinde uyumu yakalamak günün ilk yarısında kolay olacaktır. Ancak günün ikinci yarısında partnerinle fazla iddialaşmaman da yarar var. Herkes kendi bildiğinde diretebilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Sahip olduğun kaynaklarını korumaya yönelik olarak davranıyor olacaksın. Çocuklarınla ilgili masraflar yapmamı gerektirecek durumlar söz konusu olabilir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Misafir ağırlayabilirsin. Bilhassa akşam saatlerinde iştahının gereğinden fazla artması söz konusu olabilir

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Arkandan dönen işlere dikkat etmelisin. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinde tartışmalardan uzak durmalısın.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Perşembe günü saat 16.28 sonrasında sinirsel gerginliklere dikkat etmelisin. Sosyal çevrenden insanlar ile görüşmelerinde daha sakin bir tutum içinde kalmalısın.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Kariyer hayatınla ilgili durumlar kafanı meşgul edecek gözüküyor. Ani gelişmeler senin için sevindirici oluyor.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugün eşinin ailesi ile ilgili konuların öne çıkacak. Günün ikinci yarısında tartışmalar yorucu olabilir. Gece ise ılımlı enerjiler var. Meditasyon için gece saatlerini değerlendirebilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay Yengeç burcunda ilerliyorken Mars ile olan kare açısı gerginliklerin artmasına neden olabilir. Günün ikinci yarısında zorlayıcı enerjiler yorucu olabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Ay karşıt burcun yengeçte ilerliyorken sözleşmelerin ile ilgili konulara dikkatini çevirebilirsin. Önemli anlaşmalarını sabah saatlerine almanda yarar var.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Çevrende birtakım olayların gereğinden fazla hararetlendirilmesi seni kızdırabilir. Meditasyon için gece saatlerini değerlendirebilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Günün ikinci yarısında çocukların ile ilgili konularda olayların gereğinden fazla büyümesi can sıkıcı olabilir. Manipülatif durumlarla karşılaşabilirsin.