29 Ocak Cuma Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

29 Ocak Cuma burç yorumlarında Yengeçleri sağlık konuları, Akrepleri önemli bir anlaşma bekliyor. Günlük burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı. Ay 29 Ocak Cuma tüm gün zodyağın en gösterişli burcu olan Aslan burcunda ilerliyor. Güneş ile Jüpiter arasındaki kavuşum açısı bugün başarılı işlere imza atmamız adına destekleyici etkiler sunuyor olacak. Günün ilk yarısında gerginliklere dikkat etmeliyiz. İşte aşk, sağlık ve para konularında 29 Ocak 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 29 Ocak Cuma tüm gün zodyağın en gösterişli burcu olan Aslan burcunda ilerliyor olacak. Günün büyük bir bölümünde babanla ilgili konularda endişeli olabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hale gelebilir. İçgüdülerine güvenmen gereken bir gündesin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Güneş ile Jüpiter arasındaki kavuşum açısı bugün başarılı işlere imza atman adına destekleyici etkiler sunuyor olacak.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Göğüslerinle ilgili sağlık problemleri söz konusu olabilir. Sağlığınla alakalı konulara dikkat etmelisin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay 29 Ocak Cuma günü tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Hareket enerjilerinin aktif olduğu bugün önemli aktivitelere katılabilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Sabah erken saatlerde beklenmedik birtakım konular önüne gelebilir. Dönülmez kararlar vermeden önce daha sakin durup düşünmelisin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Sosyal çevrenle birlikte olacağın bir gündesin. Günün ilk yarısında gerginliklere dikkat etmelisin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Önemli bir konuda başarılı bir anlaşmaya imza atabilirsiniz.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Harcamalarını dikkatli yönetmelisin. Bugünlerde aşk ilişkilerinde istemeden de olsa tartışmalara açık olabilirsin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Cuma günü boyunca insanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir. Beklediğin konuların netleşmesi söz konusu olabilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Bugünlerde bir arkadaşının derdini gereğinden fazla sahiplenebilirsin. Günün ikinci yarısında daha çok kendi alanında kalmak sana iyi gelebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Gece saatlerinde partnerinle arandaki beklenmedik bir konuda konuşmalarınız ileriye dönük bir hal alabilir. Sağlığınla ilgili konulara daha fazla önem vermen gereken günlerdesin.