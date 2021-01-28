29 Ocak Cuma Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

29 Ocak Cuma günlük burç yorumları! Astroloji nedir? Koçlar gergin, Oğlaklar kariyer odaklı İşte günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 29 Ocak Cuma günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?
29 Ocak 2021 burç yorumları gökyüzü ve gezegenlerin hareketlerine göre hazırlandı. Günlük burç yorumları her gün ilgiyle takip ediliyor. 29 Ocak Cuma günü İkizler burcu için başarılı bir gün olabilir, Yengeç burcunu ise sağlık problemleri bekliyor. Ay'ın Aslan burcunda ilerlediği cuma gününde kararlara ve planlara dikkat etmekte fayda var. Burç yorumları bu konuda size destek olabilir. İşte 29 Ocak Cuma burç yorumları...
29 Ocak Cuma burç yorumlarında Yengeçleri sağlık konuları, Akrepleri önemli bir anlaşma bekliyor. Günlük burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı. Ay 29 Ocak Cuma tüm gün zodyağın en gösterişli burcu olan Aslan burcunda ilerliyor. Güneş ile Jüpiter arasındaki kavuşum açısı bugün başarılı işlere imza atmamız adına destekleyici etkiler sunuyor olacak. Günün ilk yarısında gerginliklere dikkat etmeliyiz. İşte aşk, sağlık ve para konularında 29 Ocak 2021 burç yorumları...
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ
Ay 29 Ocak Cuma tüm gün zodyağın en gösterişli burcu olan Aslan burcunda ilerliyor olacak. Günün büyük bir bölümünde babanla ilgili konularda endişeli olabilirsin.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA
Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hale gelebilir. İçgüdülerine güvenmen gereken bir gündesin.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER
Güneş ile Jüpiter arasındaki kavuşum açısı bugün başarılı işlere imza atman adına destekleyici etkiler sunuyor olacak.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ
Göğüslerinle ilgili sağlık problemleri söz konusu olabilir. Sağlığınla alakalı konulara dikkat etmelisin.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN
Ay 29 Ocak Cuma günü tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Hareket enerjilerinin aktif olduğu bugün önemli aktivitelere katılabilirsin.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK
Sabah erken saatlerde beklenmedik birtakım konular önüne gelebilir. Dönülmez kararlar vermeden önce daha sakin durup düşünmelisin.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ
Sosyal çevrenle birlikte olacağın bir gündesin. Günün ilk yarısında gerginliklere dikkat etmelisin.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP
Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Önemli bir konuda başarılı bir anlaşmaya imza atabilirsiniz.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY
Harcamalarını dikkatli yönetmelisin. Bugünlerde aşk ilişkilerinde istemeden de olsa tartışmalara açık olabilirsin.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK
Cuma günü boyunca insanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir. Beklediğin konuların netleşmesi söz konusu olabilir.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA
Bugünlerde bir arkadaşının derdini gereğinden fazla sahiplenebilirsin. Günün ikinci yarısında daha çok kendi alanında kalmak sana iyi gelebilir.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK
Gece saatlerinde partnerinle arandaki beklenmedik bir konuda konuşmalarınız ileriye dönük bir hal alabilir. Sağlığınla ilgili konulara daha fazla önem vermen gereken günlerdesin.