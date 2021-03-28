29 Mart Pazartesi 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

29 Mart-4 Nisan 2021 haftalık burç yorumları bahara nasıl başlangıç yapacağımız konusunda bilgi veriyor. Kimler güzel bir nisan ayına merhaba diyecek? Nisan ayına koçlar önemli kararlar ile adım atabilir, Yengeçler haftaya güzel başlayacak. Nisan ayı planlarını yapmadan önce mutlaka haftalık burç yorumlarına göz atın.

29 MART-4 NİSAN HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Mart ayının ilk haftasına Ay Terazi burcunda giriyor olacağız. Hafta başında ikili ilişkilerimiz önem kazanıyor olacak. Salı günü sabah saatlerinde Ay burç değiştirerek Akrep burcuna geçiş yapacak. Hafta ortasında Ay Küçülen ay fazında ilerlerken yaptıklarımızı sunmamız açısından güzel fırsatlar sunuyor. Cuma günü yoğun enerjiler var. Bugünlerde alacağımız önemli kararları daha sonra tekrar gözden geçirmemiz gerekebilir. Cuma günü Ay Yay burcunda ve Merkür ile Plüton arasındaki etkileşim düşündüklerimizle ilgili önemli dönüşümler geçirebileceğimizi anlatıyor. Pazar günü Merkür Koç burcuna geçiş yapacak. İşte Astrolog Ceylin Çelebi ile 29 Mart-4 Nisan 2021 haftalık burç yorumları...

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Sevgili Koçlar, mart ayının son haftasına Ay Terazi burcunda giriyor olacağız. Hafta başında ikili ilişkileriniz ve sözleşmeleriniz önem kazanıyor olacak. Toplantılarınızı da pazartesi gününe almak yerinde olabilir zira Ay'ın Satürn, Mars ve Jüpiter arasında destekleyici açılar gün boyunca etkin olacaktır. Salı günü gündüz saatlerinde Ay burç değiştirerek Akrep burcuna geçiş yapacak. Hafta ortasında bilhassa ortak gelirleriniz ile ilgili yoğun bir gündeminiz söz konusu olabilir. Perşembe günü pozitif enerjiler var. Hayatınızdaki önemli otorite figürlerinden destek alabilirsiniz. Önemli kararlar alabilirsiniz. Cuma günü Ay Yay burcunda ve Merkür ile Plüton arasındaki etkileşim düşündüklerinizle ilgili önemli bir dönüşüm enerjisi içerisinde olacağınızı anlatıyor. Pazar günü Merkür Koç burcuna geçiş yapacak. Hepinize bolluk, bereket ve güzellikler dilerim.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Sevgili Boğalar, 29 Mart haftasına başlarken çalışma koşullarınızla ilgili konular öne çıkıyor olacak. İşlerinizle ilgili konuları düzenlemek isteyebilirsiniz. Salı günü Ay karşıt burcunuz olan Akrep burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerinizle ilgili konularda olumlu enerjiler çarşamba günü pozitif seyredecek. Hafta ortasında Ay Küçülen ay fazında ilerlerken yaptıklarınızı sunmanız açısından güzel fırsatlar sunuyor. Perşembe günü itibarıyla Ay yay burcunda ilerliyorken ödemelerinizle ilgili konularda partnerinizle görüşmeler içinde olabilirsiniz. Tüm işlerinizin yolunda gideceği harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sevgili İkizler, 29 Mart haftasında Ay Terazi burcunda güne başlıyoruz. Pazartesi günü enerjileri sakin ve görüşmeler adına uygun. Salı günü gündüz saatlerinde Merkür ile Neptün arasındaki kavuşum açısı düşündüklerinizi fazla idealize edebileceğinizi gösteriyor. Hafta ortasında enerjiler çok daha dalgalı seyredecek gözüküyor. Bilhassa perşembe günü otorite figürlerinizden güzel destekler alabilirsiniz. Cuma günü Ay karşıt burcunuz olan Yay burcunda ilerliyorken eşinizle ilgili konulara fazlasıyla odaklanabilirsiniz. Aynı zamanda Merkür ile Plüton arasında bir destekleyici açı kesinleşeceğinden zihinsel açıdan kendinizi hayli güçlü hissedebilirsiniz. Güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sevgili Yengeçler, 29 Mart 4 Nisan haftasına girişte evinizle ilgili konulara yoğunlaşabilirsiniz. Salı akşam saatlerinde alacağınız beklenmedik haberler can sıkıcı olabilir. İkili ilişkilerinizde ise güzel gelişmeler ve birbirinizi destekleyici durumlarınız söz konusu olabilir. Ancak cuma günü yoğun enerjiler var. Bugünlerde alacağınız önemli kararları daha sonra tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir. Pazar günü eşinizle ilgili konular Ay'ın Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte öne çıkıyor olacak. Hepinize iyi haftalar dilerim.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Sevgili Aslanlar, Mart ayının son haftasında Ay Terazi burcunda ilerliyor olacak ve sizlerin açısından yakın çevre konularınız öne çıkıyor olacak. İletişimsel konularınızla ilgili olarak belirli düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. Salı ve çarşamba günleri ilişkilerinize odaklı olacaksınız. Perşembe günü Ay burç değiştirecek ve Yay burcuna geçiş yapacak. Çocuklar veya aşk hayatınızla ilgili düşündüklerinizi gerçekleştirmek adına günü değerlendirebilirsiniz. Hafta sonu Ay Oğlak, Merkür ise Koç burcuna geçiş yapacak. Haliyle yoğun bir tempo içerisinde çalışmalarınıza odaklı olabileceksiniz. Hepinize güzelliklerle dolu bir hafta dilerim.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sevgili Başaklar, Parasal konularınızın önem kazanacağı hafta başında anlaşmalar adına olumlu günlerdesiniz. Salı günü Merkür Neptün etkileşimi düşündüklerinizin ve zihninizin bulanıklaşacağını anlatıyor. Hafta ortasında ani bir şekilde yakın yerlere seyahat etmenizi gerektirecek durumlar meydana gelebilir. Hafta sonu aklınıza takılan konuları yoluna sokmanız açısından iyi bir fırsat olabilir. Pazar günü çocuklarınıza vakit ayırmak isteyeceksiniz. Hepinize güzel ve sağlıklı bir hafta dilerim.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Sevgili Teraziler, Mart ayının son haftasına Ay sizlerin burcunda iken başlıyor olacağız. Bireysel konularınızla ilgili düzenlemeler içerisinde olmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda önemli görüşmelerinizi de bugüne alabilirsiniz. Zihinsel uğraşlar açısından uygun enerjiler var. Hafta ortasında parasal kazanımlarına odaklanıyor olacaksınız. Perşembe günü yoğun etkiler var. Bilhassa yakın yerlere seyahatlerinizle ilgili ani meydana gelebilecek durumlar üzerinizde stres yaratabilir. Cumartesi günü saat 08.23 ile 11.13 arasında Ay boşlukta ilerliyor olacak. Bu zaman zarfında yeni bir iş başlatmamanız iyi olacaktır. Hepinize güzel enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Sevgili Akrepler, hafta başında rüyalarınız öne çıkabilir. Pazartesi ve salı günü önemli görüşmelerinizi düzenlemek açısından uygun. Hafta ortasında küçülen ay fazında ilerleyen Ay işlerinizle ilgili güzel sonuçlar almanızı destekliyor. Çarşamba günü kendinizle ilgili meselelerde ani kararlar almaktan uzak durmanızda yarar var. Hafta sonuna doğru parasal konularınız öne çıkıyor olacak. Düşündüklerinizi gerçeğe çevirmek adına kendinizde gereken cesareti buluyor olacaksınız. Bilhassa görüştüğünüz kişilere dikkat etmelisiniz. Pazar günü yakın çevrenizle iletişiminizin olacağı ve sürpriz gelişmelerin olacağı bir gün olabilir. Hepinize iyi haftalar dilerim.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Sevgili Yaylar, Mart ayının son haftasına Ay Terazi burcunda haftaya başlıyor olacağız. Kariyerinizden elde edeceğiniz kazancınızla ilgili olarak belirli düzenlemeler yapmak durumunda olabilirsiniz. Hafta ortasında Ay Akrep burcunda ilerliyor olacak. Rüyalarınız öne çıkabilir. Bir sağlık durumunuzla ilgili şifa getirebilecek bir tedaviye başlayabilirsiniz. Cuma günü tartışmalara dikkat etmenizde yarar var. Bu hafta sonu aklınızdakileri yerine getirmek adına uygun enerjiler var. Hepinize iyi ve bol bereketli bir hafta dilerim.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Sevgili Oğlaklar, 29 Mart haftasına girişte kariyerinizle ilgili konularda önemli konular sizler için önemli hale gelecek. Yoğun bir hafta sizleri bekliyor. Salı günü sabah saatlerinde Ay burç değiştirerek Akrep burcuna geçiş yapacak. Çarşamba günü sosyal çevrenizle olan görüşmeleriniz hız kazanabilir. Aynı zamanda aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler sizleri hafta ortasında mutlu edecek gözüküyor. Cuma günü parasal konularda gerginlikleriniz söz konusu olabilir. Arkanızdan dönen işler önünüze düşebilir. Pazar günü Ay sizin burcunuzda ilerliyor olacak. Kendinize vakit ayırmak isteyebilir, sakin bir gün geçirebilirsiniz. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Sevgili Kovalar, 1 Mart haftasında Ay Terazi burcunda uzak akrabalarınızla ilgili konularda yoğun uğraşlarınız söz konusu olabilir. Hızlı ve yoğun enerjiler hafta boyunca etkin olacak gözüküyor. Cuma günü gerginlikler bilhassa sosyal çevrenizle ilgili olarak öne çıkabilir. Sözlerinize dikkat etmenizde yarar var. Hafta sonu hastaneler ya da kapalı alanlar ile ilgili işlerinizde uğraşlarınız söz konusu olabilir. Aşk ilişkileriniz pazar günü gerilimli seyredebilir. Hepinize güzel enerjilerin etkili olacağı güzel bir hafta dilerim.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Sevgili Balıklar, mart ayının son haftasında yoğun çalışma enerjileri içerisinde olabilirsiniz. Salı günü bilhassa duygusal ilişkilerinizde beklemediğiniz ancak sizleri çok mutlu edecek gelişmeler yaşanabilir. Çarşamba günü anneniz ya da ailenizdeki önemli kadın figürleri ile olan tartışmalara dikkat etmeniz yerinde olacaktır. Olaylar siz farkına varmadan büyüyebilir. Hafta ortasında küçülen ay fazında ilerleyen Ay işlerinizle ilgili güzel sonuçlar almanızı destekliyor. Aynı zamanda daha çok sosyal çevre ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize odaklı olacaksınız. Aklınızdakileri tamamlamak adına harekete geçebilirsiniz. Hepinize güzel enerjilerin aktif olduğu bir hafta dilerim.

Aynı zamanda bu hafta işlerimizi planlarken aşağıdaki zamanlarda yeni bir iş başlatmamaya özen göstermemizde yarar var. Çünkü Ay boşluktayken başlanılan işleri tamamlamak zordur. Bu sürelerde keyifli vakit geçirebilir veyahut daha önceden başlamış olduğunuz işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

29 MART- 4 NİSAN HAFTASI AY BOŞLUKTA LİSTESİ

Ay'ın boşluğa girme zamanı Ay'ın boşluktan çıkma zamanı

30 Mart 2021 03.08 30 Mart 2021 08.33

01 Nisan 03.29 01 Nisan 08.59

03 Nisan 08.23 03 Nisan 11.13