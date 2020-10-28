29 Ekim Perşembe günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

29 Ekim Perşembe günlük günlük burç yorumları 29 Ekim Perşembe günlük burç yorumları merak ediliyor. İşte 29 Ekim Perşembe günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündemi 29 Ekim Perşembe günlük burçlar
Hangi burçları enerjili bir gün bekliyor? 289 Ekim 2020 burç yorumları
29 Ekim Perşembe günü burçları neler bekliyor? Günlük burç yorumlarında hareketli enerjiler ve ilişkiler ön planda olacak. İşte 29 Ekim 2020 burç yorumları...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 28 Ekim Çarşamba günü Ay saat 11.44’te Balık burcundan ayrılıp Koç burcuna geçiyor olacak. Aklında olmayan konular gün boyunca seni meşgul edebilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Ay, Merkür ve Venüs’ün burç değiştireceği bugün hareketli enerjiler seni bekliyor. Ay Venüs karşıt açısı günün ikinci yarısından sonra iki ilişkilerinde zorlanmalarına sebep olabilir.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay saat 11.44’e kadar boşlukta olacak. Bu zamana kadar yeni bir iş başlatmamaya dikkat etmelisin. Değişken enerjilerin yüksek olacağı bir gün.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay'ın Balık burcunda ilerleyeceği Çarşamba günü boyunca şifa enerjilerini aktif hale getirebilir ve meditasyon çalışmaları yapabilirsin. Çalışmak için güzel bir motivasyona sahipsin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Hisseli kazanımlarınla ilgili konular öne çıkıyor. İkili ilişkilerinde zorlanabilirsin.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Ay karşıt burcun olan Balık burcunda ilerlediği bugünlerde ikili ilişkilerinde önemli fedakarlıklar yapmak durumunda kalabilirsin. Günün ikinci yarısında zıtlaşmalar yaşanabilir.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: 28 Ekim Çarşamba günü Çalışma ortamındaki değişken enerjiler var. Sevdiklerini koruman gereken durumlar ortaya çıkabilir.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Çocuklarınla birlikte vakit geçirmekten hoşlandığın bir gündesin. Ay’ın Koç burcuna geçeceği öğleden sonra baş ağrıların yaşanabilir.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Ne zamandır aklında olan bir proje ile ilgili ailenden bir kişiden güzel bir destek görebilirsin. Akşam saatlerinde partnerinle çatışmalara dikkat etmelisin.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Kardeşlerinden alacağın bir destek az da olsa bir yarana merhem olabilir. Gün içerisinde zihinsel konularda zorlanmaların söz konusu olabilir.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Elindeki işlerini tamamlamak adına uygun enerjiler var. Parasal konular sabah saatlerinde zihnini meşgul edebilir.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Değişken enerjiler güne hakimken planların bozulabilir. Hassasiyetin bilhassa günün ikinci yarısında partnerinle ilgili olarak artabilir.
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