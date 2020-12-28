29 Aralık Salı günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları 29 Aralık 2020 tarihi için araştırılıyor. Ay tüm gün İkizler burcunda ilerliyor olacak. İletişim konuları ön planda. Sabah saatlerinde Güneş ile Uranüs arasındaki uyumlu açısının etkisi ile otorite figürlerinden beklenmedik destekler gelebilir. İkili ilişkilerde tartışmalar yaşanabilir. Ani kararlar almaktan uzak durmalıyız. Günlük burç yorumlarında Boğaların ani kararlardan uzak durması gerekirken, Yengeçleri hayal kırıklıkları bekliyor. Akrep burcu ise aile desteği alabilir. İşte 29 Aralık 2020 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

28 Aralık Pazartesi günü Ay İkizler burcunda ilerliyor olacak. Yeni bir eğitime başlamak istiyorsan bu konularda bilgi toplaman gerekebilir. İkili ilişkilerinde zorlanabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Cüzdanını ilgilendiren meselelerde plansız hareketlerde bulunmak seni ay sonunda zorlayabilir. İkili ilişkilerinde ani kararlar almaktan uzak durmalısın.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

İletişim konuları bugün senin için çok fazla ön planda olabilir. Arkadaşlarınla ilişkilerinde uyum sağlamakta zorlanabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Yüksek eğitim alıyorsan bununla ilgili çalışmalar yapmak ve bilgi toplamak isteyebilirsin. İkili ilişkilerinde hayal kırıklıkları yaşamak istemiyorsan fazla beklenti içerisinde olmaman gerekir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Pazartesi günü boyunca grup çalışmaları içerisinde olabilirsin. Sabah saatlerinde otorite figürlerinden beklenmedik desteklerin seni mutlu ediyor.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay’ın İkizler burcunda olacağı Pazartesi günü boyunca meslektaşlarınla önemli konularda iletişime geçebilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Onlarla olan iletişimin ön plana çıkıyor. Sabah saatlerinde alacağın haberler seni destekleyici olacaktır.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Hisseli kazanımlarınla ilgili olarak iletişim içerisinde olacağın günlerdesin. Günün ilk yarısında baban ya da senin için önemli bir erkek figüründen güzel destekler alıyorsun.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugünlerde partnerinle aranda sular durulmuyor olabilir. Gereksiz tartışmalar içerisinde olmaktan kaçınmalısın.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Çalışma arkadaşların ile yoğun bir iletişim içerisinde olacağın bir Perşembe günü seni bekliyor. Sağlığınla ilgili konulara özen göstermelisin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Çocuklarınla birlikte arkadaşça vakit geçirmek isteyebilirsin. Onların eğitimleri ile ilgili konulara zaman ayırmak önemli hale gelebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Evinle ilgili konularda yoğun iletişim içerisinde olacağın bir gün. Eşinle arandaki bir tartışma moral bozucu olabilir.