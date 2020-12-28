29 Aralık Salı günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

29 Aralık Salı günlük burç yorumları! Koçlar gergin, Oğlaklar kariyer odaklı İşte günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 29 Aralık Salı günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?
29 Aralık 2020 burç yorumları planları ve kararları etkiliyor. Günlük burç yorumlarında Boğaların ani kararlardan uzak durması gerekirken, Yengeçleri hayal kırıklıkları bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 29 Aralık burç yorumları haberimizde...
Günlük burç yorumları 29 Aralık 2020 tarihi için araştırılıyor. Ay tüm gün İkizler burcunda ilerliyor olacak. İletişim konuları ön planda. Sabah saatlerinde Güneş ile Uranüs arasındaki uyumlu açısının etkisi ile otorite figürlerinden beklenmedik destekler gelebilir. İkili ilişkilerde tartışmalar yaşanabilir. Ani kararlar almaktan uzak durmalıyız. Günlük burç yorumlarında Boğaların ani kararlardan uzak durması gerekirken, Yengeçleri hayal kırıklıkları bekliyor. Akrep burcu ise aile desteği alabilir. İşte 29 Aralık 2020 burç yorumları...
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ
28 Aralık Pazartesi günü Ay İkizler burcunda ilerliyor olacak. Yeni bir eğitime başlamak istiyorsan bu konularda bilgi toplaman gerekebilir. İkili ilişkilerinde zorlanabilirsin.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA
Cüzdanını ilgilendiren meselelerde plansız hareketlerde bulunmak seni ay sonunda zorlayabilir. İkili ilişkilerinde ani kararlar almaktan uzak durmalısın.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER
İletişim konuları bugün senin için çok fazla ön planda olabilir. Arkadaşlarınla ilişkilerinde uyum sağlamakta zorlanabilirsin.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ
Yüksek eğitim alıyorsan bununla ilgili çalışmalar yapmak ve bilgi toplamak isteyebilirsin. İkili ilişkilerinde hayal kırıklıkları yaşamak istemiyorsan fazla beklenti içerisinde olmaman gerekir.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN
Pazartesi günü boyunca grup çalışmaları içerisinde olabilirsin. Sabah saatlerinde otorite figürlerinden beklenmedik desteklerin seni mutlu ediyor.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK
Ay’ın İkizler burcunda olacağı Pazartesi günü boyunca meslektaşlarınla önemli konularda iletişime geçebilirsin.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ
Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Onlarla olan iletişimin ön plana çıkıyor. Sabah saatlerinde alacağın haberler seni destekleyici olacaktır.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP
Hisseli kazanımlarınla ilgili olarak iletişim içerisinde olacağın günlerdesin. Günün ilk yarısında baban ya da senin için önemli bir erkek figüründen güzel destekler alıyorsun.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY
Bugünlerde partnerinle aranda sular durulmuyor olabilir. Gereksiz tartışmalar içerisinde olmaktan kaçınmalısın.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK
Çalışma arkadaşların ile yoğun bir iletişim içerisinde olacağın bir Perşembe günü seni bekliyor. Sağlığınla ilgili konulara özen göstermelisin.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA
Çocuklarınla birlikte arkadaşça vakit geçirmek isteyebilirsin. Onların eğitimleri ile ilgili konulara zaman ayırmak önemli hale gelebilir.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK
Evinle ilgili konularda yoğun iletişim içerisinde olacağın bir gün. Eşinle arandaki bir tartışma moral bozucu olabilir.