28 Ocak Perşembe Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

28 Ocak 2021 burç yorumları burç severler tarafından araştırılıyor. Günlük burç yorumları ve Aslan burcundaki dolunayın burçlara etkilerini sizler için hazırladık. Perşembe günü saat 22.16’da Aslan burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay öncesinde gerilimli bir ruh hâli içerisinde olabiliriz. Aslan dolunayı birtakım stresleri içerisinde barındırmasıyla birlikte artık sürüncemede kalmış olan işlerimizin tamamlanması adına önem kazanıyor. Aslan burcunda meydana gelen dolunay burçları aşk ve kariyer yönünden etkileyecek. İşte 28 Ocak 2021 burç yorumları...

28 OCAK KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Perşembe günü saat 22.16’da Aslan burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Çocuklarınla ilgili veya bekarsan aşk hayatınla ilgili seni etkileyecek olan Dolunay ile birlikte birtakım tamamlanmalar söz konusu olabilir. Başlangıçta stresli ancak sonrasında mutlu edecek gelişmeler meydana gelebilir.

28 OCAK BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Perşembe günü Aslan burcunda gerçekleşecek olan dolunay ev, yuva ve ebeveynlerinle olan işlerinde daha önce başlattığın birtakım işlerinin şimdi tamamlanması ve görünür olmasını sağlıyor olacak.

28 OCAK İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Perşembe günü Aslan burcunda meydana gelecek Dolunay ile birlikte gün içerisinde gergin açılar olsa da Aslan dolunayını yakın çevre ve kardeşlerinle ilgili konularda önemli tamamlanmalar yaşayarak deneyimliyor olacaksın. Aynı zamanda aldığın bir eğitim ile ilgili de bir konunun sonuna gelebilir, mükafatını alabilirsin.

28 OCAK YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Perşembe günü Aslan burcunda ve parasal konularınla ilgili durumların daha net görünür olmasına olanak sağlayacak bir Dolunay meydana geliyor. Dolunay öncesinde biraz gerginlikler yaşayabilirsin. Bilhassa aşk ilişkilerinle ilgili kıskançlık nedeniyle gerilimler söz konusu olabilir.

28 OCAK ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Perşembe günü burcunda bir dolunay meydana gelecek. Sağlığınla ilgili konular başta olmak üzere daha öncesinde başlatmış olduğun işlerinle ilgili sürüncemede kalmış birtakım işlerin artık dolunayın etkili olacağı 15 günlük süreçte netlik kazanabilir.

28 OCAK BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Perşembe günü Aslan burcunda meydana gelecek olan dolunay arka planda yürütülen işlerinin daha görünür bir hâle gelmesi açısından önem kazanıyor olacak. Bununla birlikte senden saklanan sırlarda bu dönemde ortaya çıkabilir.

28 OCAK TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Perşembe günü Aslan burcunda meydana gelecek olan Dolunay kariyer gelirinle ilgili daha önceden başlatmış olduğun işlerinde gözle görülür sonuçlar elde etmene olanak sağlayabilir. Aynı zamanda arkadaş çevrende daha fazla öne çıkabilirsin.

28 OCAK AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

28 Ocak günü kariyer evini etkileyecek önemli bir Dolunay meydana geliyor. Kariyerinle ilgili konularda çok daha görünür olmanı sağlayacak önemli adımların sonuç bulabilir ve arzu ettiğin başarıyı bu süreçte yakalayabilirsin.

28 OCAK YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

28 Ocak Perşembe günü Aslan burcunda meydana gelecek olan Dolunay senin için yurtdışı ve yabancılarla ilgili olan işlerinde bu dönemde daha görünür sonuçlar elde etmeni sağlarken aynı zamanda yaptığın işlerle ilgili olarak da öne çıkmanı sağlıyor olacak.

28 OCAK OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Perşembe günü Aslan burcunda meydana gelecek olan Dolunay miras veya nafaka benzeri bir işinle ilgili net sonuçlar elde etmeni sağlayacak.

28 OCAK KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Perşembe günü karşıt burcun Aslan’da meydana gelecek olan Dolunay öncesinde gerginliklerin olabilir. Aslan burcundaki Dolunay ikili ilişkilerine vurgu yapıyor olacak. Uzun bir ilişki içindeysen evlilik için bu süreçte adım atabilir, ilişkinde oturmayan durumlara netlik kazandırabilirsin.

28 OCAK BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Perşembe günü meydana gelecek olan Aslan dolunayı mesleki konularında ve varsa altında çalışan kişilerle ilgili olarak durumların daha net görünür olmasına olanak sağlayacak.