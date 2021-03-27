28 Mart Pazar 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

28 Mart 2021 burç yorumları ilgiyle araştırılıyor. 28 Mart Pazar günü Koç burcu ilişkilerinde önemli karar alabilir, Başak burcunun ise parasal konularda fikri değişebilir. Günlük burç yorumlarında dolunayın etkilerini göreceğiz. Bugün saat 08.22'de Terazi burcunun 8 derecesinde önemli bir dolunay meydana gelecek. Dolunay zamanları daha önceden başlatılmış olan işlerin daha görünür hale gelmesi açısından önemlidir. Gün genelinde ise kolay enerjiler yok. Gerilebiliriz. İlişkilerde dikkatli olmalıyız. İşte 28 Mart 2021 burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

28 Mart Pazar günü Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. İlişkilerinle ilgili konulara odaklanacağın bir Dolunay seni bekliyor. İkili ilişkilerinde önemli kararlar alabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Çalışmalarınla ilgili konularda önemli tamamlanmaların ve işlerinin daha görünür hale geleceği Terazi burcundaki Dolunay Pazar günü meydana geliyor olacak.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Terazi dolunayı çocuklarınla ilgili konularda önemli kararlar alman açısından önem kazanıyor olacak. Daha önceden başlatılmış olan işlerin şimdi tamamlanabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Evinle ilgili konuların öne çıkıyor olacağı Terazi dolunayı cumartesi günü meydana gelecek. Evin ve yaşadığın alanla ilgili konularda önemli düzenlemeler yapman gerekebilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Yakın çevren ve kardeşlerinle ilgili konuları etkileyecek olan bir dolunay bugün saat 08.22'de meydana geliyor olacak. Onların özel hayatlarında önemli bir konu tamamına erebilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Terazi dolunayı ile birlikte ne zamandır beklediğin bir para sonunda gelebilir. Ödemelerinle ilgili konularda olumlu gelişmeler var.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

28 Mart Pazar günü senin burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bireysel konularında önemli kararlar alman söz konusu olabilir. Daha görünür olmaya başlayacağın bir dönemdesin. İlişkilerindeki daha önceden başlayan işlerin bireysel hayatına etkisini göstermeye başlayacak.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Terazi burcunda meydana gelecek olan Dolunay arkandan dönen işleri ortaya çıkartabilir. Parasal kazanımlarındaki gelişmeler Dolunay'ın seni zorlayan etkilerini daha hafif atlatmana yardımcı olacak.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Terazi burcunun 8 derecesinde gerçekleşecek olan Dolunay arkadaşlarının hayatındaki birtakım durumların daha görünür olmasına sebep olabilir. Sosyal çevren ile ilgili daha fazla uyum sağlaman gereken gelişmeler olabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Terazi burcundaki Dolunay kariyer hayatında artık bir şeylerin daha görünür hale gelmesine sebep olabilir. Arkandan çevrilen işler sen farkına varmadan kariyerine destek veriyor.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Dolunay yurtdışı, yabancılarla olan işlerinin artık tamamlanmasını sağlayabilir. Arkadaş çevrenle bir ticaret işine gireceksen daha fazla uyum sağlaman gerekebilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ortak paylaşımlarınla ilgili konularda dikkatli olmalısın. Kariyerindeki sürpriz gelişmeler büyük bir borcunu ödemene destek verebilir.