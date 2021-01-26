27 Ocak Çarşamba Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

27 Ocak 2021 burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından hazırlandı. 27 Ocak Çarşamba günü Ay tüm gün boyunca Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerde ani patlamalar yaşanabilir. Saat 20:55 sonrasında Ay boşlukta ilerliyor olacak. Aslan Dolunayı öncesinde de hassasiyetimiz yüksek olabilir. Ay ile Plüton arasındaki karşıt açı manipülatif durumlarla karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Boğalar inatlaşmaların yüksek olacağı bir sürece girerken teraziler kariyer hayatıyla meşgul olacak. Aslanlar ise arkasından dönen işlere dikkat etmeli. Günlük burç yorumları siz değerli okuyucularımız için kaleme alındı. İşte 27 Ocak 2021 Çarşamba burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

27 Ocak Çarşamba günü Ay tüm gün boyunca Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinde ani patlamalara dikkat etmelisin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

İkili ilişkilerinde inatlaşmaların yüksek olacağı bir süreçtesin. Günün ikinci yarısında fazla inatçı tutumunla işleri gereğinden fazla çıkmaza sürükleyebilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Çarşamba günü ikili ilişkilerinde zorlanmaların olabilir. Bilhassa akşam saatlerinde partnerinle fazla ipleri koparmaya dönük enerjiler içinde olabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Bilhassa akşam saatlerinde zorlayıcı enerjiler söz konusu olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Arkandan dönen işlere dikkat etmelisin. Akşam saatlerinde olayları gereğinden fazla olumsuz tırmandıran insanlar ile yüz yüze kalabilir ve bu durumdan rahatsız olabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sosyal çevrenden insanlar ile görüşmelerinde daha sakin bir tutum içinde kalmalısın. Saat 20.55 sonrasında Ay boşlukta ilerliyor olacak.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Kariyer hayatınla ilgili durumlar kafanı meşgul edecek gözüküyor. Aşk ilişkilerinde zorlayıcı enerjiler altında olabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Çarşamba günü özel ilişkilerinde karşılıklı olarak çekişmeler meydana gelebilir. Dolunay öncesinde hassasiyetin de yüksek olabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ay Yengeç burcunda ilerliyorken Venüs ile olan zorlayıcı açısı akşam saatlerinde ilişkilerini uyumlu hale getirmeni zorlaştırabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Gün boyunca kili ilişkilerine odaklanıyor olacaksın. Kıskançlık nedeniyle partnerinle karşı karşıya gelebilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Bugünlerde sinirsel gerginliklerin yüksek olabilir. Fiziksel enerjini yüksek tutarak sinirsel gerginliklerini düşürebilirsin. Yakın çevrenle ilişkilerin hassaslaşabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Akşam saatlerinde aşk hayatınla ilgili konularda olayların gereğinden fazla büyümesi can sıkıcı olabilir. Ay ile Plüton arasındaki karşıt açı manipülatif durumlarla karşılaşabileceğini gösteriyor.