26 Şubat Cumartesi Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

26 Şubat günlük burç yorumları merak ediliyor. 26 Şubat günü Yengeç burcu iş yerinde mutlu olabilir. Terazi burcu sürpriz bir hediye alabilir. Peki 26 Şubat günü burçları neler bekliyor? İşte yanıtı...

26 Şubat günü İkizler burcu planlarını gerçekleştirebilir. Başak burcu aşık olabilir. Peki 26 Şubat günü burçları neler bekliyor? İşte yanıtı...

26 ŞUBAT 2022 CUMA GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)

Bugün sevdiğiniz kişiyle uzunca süredir yaralı olan yanlarınızı sarmak için birbirinize kenetleneceksiniz. Parasal anlamda güç toplayacağınız bir döngüden geçiyorsunuz. Gün içerisinde hızlı araba kullanmamaya, kesici aletleri dikkatli kullanmaya ve dikatli olmaya özen gösteriniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün iş yerinizdeki umulmadık güç ve destekleri yanınızda toparlayacaksınız. Uzun süreç içerisinde yöneticiliğe adaylığınızın konulacağı bir süreçten geçiyorsunuz. Ruhsal anlamda oluşan yaralarınız şifalanırken, iyiliğinizi istemeyen gizli düşmanlara karşı dikkatli olmalısınız.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Bugün hayalinizdeki plan ve projeleri gerçeğe dönüştürmek için harika adımlar atabilirsiniz. Sürpiz alacağınız haberler ve iş teklifleri gündeminizde olabilir. Önümüzdeki günlerde hayalini kurduğunuz iş sözleşmeleri imzalayabilirsiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

İş yerinizde yaşanılan sürpiz gelişmeler sizi mutlu edecek. Ancak iç yüzünü bilmediğiniz kadınlara karşı güvenmeyiniz. Aile büyüklerinizden alacağınız destekle birlikte ruhsal anlamda güçleneceğiniz bir süreç yaşıyorsunuz. Sürpiz gelen hediyelerle oldukça mutlu olacaksınız.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Beraberliğinizdeki kişiyle yaralarınızı saracağınız bir süreç içerisindesiniz. Eğer ki onun ailesi tarafından sıkıntılı bir süreç yaşadıysanız, artık size karşı ılımlı olacakları ve yanlış anlaşılmaların karşılıklı tolere edileceği bir süreç yaşayacaksınız.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Ruhunuzun kanadığı yerleri sarabileceğiniz bir aşk kapıyı çalmak üzere. Uzunca süredir kalbinizi kıran yakınlarınızın iç yüzünü görmeye başladığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Olası iş tekliflerine açık bir gündesiniz. Teklifleri iyi değerlendirmelisiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Hediye ve güzelliklerle karşılaşacağınız güzel günlerden geçiyorsunuz. İş aradığınız bir süreçten geçiyorsanız gökyüzünün desteği sizinle birlikte olacak. Beraberliğinizdeki olası problemleri çözümleyebileceğiniz günlerden geçerken, ruhunuzun kırıldığı pek çok konuyu konuşmak için uygun bir gün.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Parasal anlamda güçleneceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İş hayatınızı etkileyecek muhteşem projeler imzalayabilir ve isminizden söz ettirebilirsiniz. Araba almak veya değiştirmek istiyorsanız gökyüzü sizi destekliyor.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Güzelleşmeye ve pek çok kişinin sizi takdir etmeye başladığı günlerden geçiyorsunuz. Alacağınız haberlerle birlikte kalbinizdeki yaraların sarılacağı bir gün. Yakın akrabalarınız ve uzunca süredir kırgınlık yaşadığınız arkadaşlarınız ile aranızdaki sıkıntılar geçmeye başlayacak ve onların desteğini ve takdirini topluyorsunuz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Ruhsal anlamdaki bazı sıkıntılarınızın hafiflemeye başladığı bir gün. Ancak takıntılı gizli düşmanlarınıza karşı temkinli olmalısınız. Parasal konulardaki belirsizliklerin biraz daha hafiflediği günlerden geçerken, eşinizin maddi anlamdaki kaygılarını ve kuruntularının enerjinizi düşürmesine izin vermemelisiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün iş yerinizde uzunca süredir destek göremediğiniz kişiler ile yollarınızı ayırmak isteyebilir ve alternatif iş arayışlarınıza başlayabilirsiniz. Elinize geçebilecek ufak miktardaki paraları iyi değerlendirmelisiniz. Ailenizden gelecek haber ve desteklere oldukça ihtiyaç duyduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz. Belki de onları siz aramalısınız.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bugün sezgileriniz çok güçlenecek. Uzunca süredir üzerinde çalıştığınız ancak başaramadığınız proje ve planlarınızla ilgili başarılı adımlar atmak için içinizde büyük bir güç bulacaksınız. Sıkıntı yaşadığınız önemli bir sağlık probleminizle ilgili rahatlayacağınız bir gün ama kontrollü davranmayı elden bırakmayınız.