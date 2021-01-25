26 Ocak Salı Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

26 Ocak 2021 burç yorumları sabah saatlerine dikkat çekiyor. Burçlar sabaha güzel başlayacak. 26 Ocak Salı günü Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Ay Uranüs uyumlu açısı sabah saatlerinde güzel haberler getirebilir. Özellikle koç burcu güzel bir haberle uyanabilir, teraziler ise önemli bir teklif alabilir. Salı günü Güneş ile Uranüs arasındaki zorlayıcı açı hayli dikkat çekiyor. Üst ve otorite figürlerimizle gerilimler yaşayabileceğimizi gösteriyor. Öğleden sonra enerjimiz hayli yerinde. Sportif faaliyetler açısından saat 16.17 ve civarı saatleri değerlendirebiliriz. İşte 26 Ocak 2021 günlük burç yorumları...

26 OCAK KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

26 Ocak Salı günü Ay Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Ay Uranüs uyumlu açısı sabah saatlerinde güzel haberler getirebilir.

26 OCAK BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay’ın Yengeç burcunda ilerleyeceği Salı günü yakın çevrenle ilişkilerin öne çıkıyor. Ailevi konularda önemli gelişmeler akşam saatlerinde söz konusu olabilir.

26 OCAK İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Parasal konularda fazla tutucu davranabilirsin. Öğleden sonraki saatlerde ikili ilişkilerinde çatışmalar söz konusu olabilir.

26 OCAK YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Fiziksel sağlığın ile ilgili konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Daha çok kendinle ilgili konulara yöneleceğin Salı günü hassas enerjiler altında olabilirsin.

26 OCAK ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay arka alanında ilerliyorken geçmişte kalan günlere olan özlemin artabilir. Duygusal açıdan hassas bir günündesin. Alınganlıkların artabilir.

26 OCAK BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Salı günü Güneş ile Uranüs arasındaki zorlayıcı açı hayli dikkat çekiyor. Üst ve otorite figürlerinle gerilimler yaşayabileceğini gösteriyor.

26 OCAK TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Sosyal statünü ilgilendiren konularda önemli bir teklif alabilirsin. Ailevi konuları da çok fazla önemsediğin bir gündesin.

26 OCAK AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Yurt dışı ile ilgili konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Öğleden sonra enerjin hayli yerinde. Sportif faaliyetler açısından saat 16:17 ve civarı saatleri değerlendirebilirsin.

26 OCAK YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Miras veya benzeri bir konuda beklediğin bir haber bu sabah gelebilir ve beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. Hassas enerjilerin yüksek olduğu bugün yakın çevrenden alacağın haber seni şaşırtabilir.

26 OCAK OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Salı günü Ay tüm gün karşıt burcun olan Yengeç burcunda ilerliyor olacak. İkili ilişkilerinde gerilimli enerjilerin söz konusu olduğu bir enerjidesin.

26 OCAK KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Günlük işlerinin öne çıktığı bugün evcil hayvanlarının bakımı ile ilgilenmen gerekebilir. Gün boyunca hassasiyetin yüksek olacaktır. Kariyerinde gerilimli durumlar yaşayabilirsin.

26 OCAK BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Hassas bir günündesin. Arka plandaki işlerinle ilgili olarak fazla tepkisel davranabilirsin ve kazalara meyilli olabilirsin zira Güneş ile Uranüs arasında zorlayıcı bir açı var.