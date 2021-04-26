26 Nisan Pazartesi 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

26 Nisan Pazartesi günlük burç yorumları! Astroloji nedir? Bugün Şans hangi burcun yanında Bugün gökyüzü size ne söylüyor? günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özellikleri neler? Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü yorumlarına bakalım.
26 Nisan 2021 burç yorumları haftanın ilk gününde astrolojiye ilgi duyanlar tarafından araştırılıyor. Koç burcu için sözleşmeler önem kazanacak, Başak burcu için parasal konular gündemde olacak. 26 Nisan günlük burç yorumları haberimizde...
26 Nisan 2021 burç yorumları merak ediliyor. Ay günün büyük bir çoğunluğunda Terazi burcunda ilerliyor olacak. Koç burcu için sözleşmeler önem kazanacak, Başak burcu için parasal konular gündemde olacak. İkili ilişkiler ve sözleşmeler bugün önem kazanıyor olacak. Merkür ile Venüs arasındaki kavuşum açısı ikili ilişkilerde anlatamadıklarımızı gündeme almak adına uygun olabilir. Zihinsel uğraşlar açısından gündüz saatleri uygun enerjiler var Ay ile Plüton arasındaki açının etkisiyle içsel anlamda gerginlikler de meydana gelebilir. Akşam saatlerinde enerjimiz yükseliyor. Pazartesi günü akşam saat 19.18'de Ay Akrep burcuna geçecek. 15.39 sonrasında 19.18'e kadar Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya özen göstermeliyiz. İşte 26 Nisan günlük burç yorumları...
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI
Ay günün büyük bir çoğunluğunda Terazi burcunda ilerliyor olacak. İkili ilişkiler ve sözleşmeler bugün senin için önem kazanıyor olacak.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI
Gün boyunca çalışma koşullarınla ilgili konular öne çıkıyor olacak. İşlerinle ilgili konuları bugün düzenlemek isteyebilirsin. Pazartesi günü Ay karşıt burcun olan Akrep burcuna geçiş yapacak.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER
Ay Terazi burcunda güne başlıyor olacaksın. Merkür ile Venüs arasındaki kavuşum açısı ikili ilişkilerinde anlatamadıklarını gündeme almak adına uygun olabilir.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ
Gün boyunca evinle ilgili konulara yoğunlaşabilirsin. Akşam saatlerinde enerjin yükseliyor.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN
Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyorken senin açından yakın çevre konuların öne çıkıyor olacak. İletişim konularınla ilgili olarak belirli düzenlemeler yapmak isteyebilirsin.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK
Parasal konularının önem kazanacağı bugünlerde anlaşmalar adına olumlu günlerdesin. Ancak Ay ile Plüton arasındaki açının etkisiyle içsel anlamda gerginlikler meydana gelebilir.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ
Ay senin burcunda ilerliyor olacak. Bireysel konularınızla ilgili düzenlemeler içerisinde olmak isteyebilirsin. Zihinsel uğraşlar açısından gündüz saatleri uygun enerjiler var.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP
Bugünlerde rüyaların öne çıkabilir. Pazartesi günü akşam saat 19.18'de Ay senin burcuna geçecek. 15.39 sonrasında 19.18'e kadar Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY
Kariyerinden elde edeceğin kazancınla ilgili olarak belirli düzenlemeler yapmak durumunda olabilirsin.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK
Kariyerinle ilgili konularda önemli gelişmeler senin için önemli hale gelecek. Yoğun bir hafta seni bekliyor. Pazartesi günü akşamı Ay burç değiştirerek Akrep burcuna geçiş yapacak.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA
Gün boyunca Ay Terazi burcundayken uzak akrabalarınla ilgili konularda yoğun uğraşların söz konusu olabilir. Hızlı ve yoğun enerjiler hafta boyunca etkin olacak gözüküyor.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK
Bugün yoğun çalışma enerjileri içerisinde olabilirsiniz. 15.39 sonrasında 19.18'e kadar Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.