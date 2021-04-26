26 Nisan Pazartesi 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

26 Nisan 2021 burç yorumları merak ediliyor. Ay günün büyük bir çoğunluğunda Terazi burcunda ilerliyor olacak. Koç burcu için sözleşmeler önem kazanacak, Başak burcu için parasal konular gündemde olacak. İkili ilişkiler ve sözleşmeler bugün önem kazanıyor olacak. Merkür ile Venüs arasındaki kavuşum açısı ikili ilişkilerde anlatamadıklarımızı gündeme almak adına uygun olabilir. Zihinsel uğraşlar açısından gündüz saatleri uygun enerjiler var Ay ile Plüton arasındaki açının etkisiyle içsel anlamda gerginlikler de meydana gelebilir. Akşam saatlerinde enerjimiz yükseliyor. Pazartesi günü akşam saat 19.18'de Ay Akrep burcuna geçecek. 15.39 sonrasında 19.18'e kadar Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya özen göstermeliyiz. İşte 26 Nisan günlük burç yorumları...

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Ay günün büyük bir çoğunluğunda Terazi burcunda ilerliyor olacak. İkili ilişkiler ve sözleşmeler bugün senin için önem kazanıyor olacak.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Gün boyunca çalışma koşullarınla ilgili konular öne çıkıyor olacak. İşlerinle ilgili konuları bugün düzenlemek isteyebilirsin. Pazartesi günü Ay karşıt burcun olan Akrep burcuna geçiş yapacak.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay Terazi burcunda güne başlıyor olacaksın. Merkür ile Venüs arasındaki kavuşum açısı ikili ilişkilerinde anlatamadıklarını gündeme almak adına uygun olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Gün boyunca evinle ilgili konulara yoğunlaşabilirsin. Akşam saatlerinde enerjin yükseliyor.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Bugün Ay Terazi burcunda ilerliyorken senin açından yakın çevre konuların öne çıkıyor olacak. İletişim konularınla ilgili olarak belirli düzenlemeler yapmak isteyebilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Parasal konularının önem kazanacağı bugünlerde anlaşmalar adına olumlu günlerdesin. Ancak Ay ile Plüton arasındaki açının etkisiyle içsel anlamda gerginlikler meydana gelebilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay senin burcunda ilerliyor olacak. Bireysel konularınızla ilgili düzenlemeler içerisinde olmak isteyebilirsin. Zihinsel uğraşlar açısından gündüz saatleri uygun enerjiler var.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde rüyaların öne çıkabilir. Pazartesi günü akşam saat 19.18'de Ay senin burcuna geçecek. 15.39 sonrasında 19.18'e kadar Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Kariyerinden elde edeceğin kazancınla ilgili olarak belirli düzenlemeler yapmak durumunda olabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Kariyerinle ilgili konularda önemli gelişmeler senin için önemli hale gelecek. Yoğun bir hafta seni bekliyor. Pazartesi günü akşamı Ay burç değiştirerek Akrep burcuna geçiş yapacak.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Gün boyunca Ay Terazi burcundayken uzak akrabalarınla ilgili konularda yoğun uğraşların söz konusu olabilir. Hızlı ve yoğun enerjiler hafta boyunca etkin olacak gözüküyor.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Bugün yoğun çalışma enerjileri içerisinde olabilirsiniz. 15.39 sonrasında 19.18'e kadar Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.