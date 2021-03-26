26 Mart Cuma 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

26 Mart Cuma günlük burç yorumları! Astroloji nedir? 26 Mart Cuma 2021 günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özelliklerine değinerek devam edecek olursak; sıralamayı burçların tarihleri göz önünde tutarak yapmalıyız. Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü yorumlarına bakalım.
26 Mart 2021 burç yorumları güzel enerjiye işaret ediyor. 26 Mart Cuma günü Boğa burcu alacağı bir teklifle şaşırabilir, Başak burcu için sağlık konuları önemli hâle gelebilir. Günlük burç yorumları günün her vaktine ilişkin bilgi veriyor. 26 Mart 2021 günlük burç yorumları sizlerle...
26 Mart 2021 burç yorumları günlük hayatın belirleyicisi oluyor. Kimleri nasıl bir cuma bekliyor? 26 Mart Cuma günü Boğa burcu alacağı bir teklifle şaşırabilir, Başak burcu için sağlık konuları önemli hâle gelebilir. Kova burcu ise sıra dışı konularla meşgul olabilir. 26 Mart Cuma günü Ay Zodyağın titizliği ve düzeni ile ünlü Başak burcuna geçiyor. Hâliyle evde düzenlemeler yapmak ve kendimizi temizliğe vermemiz mümkün olabilir. Bu gece duyacaklarımız bizi şaşırtabilir. Güneş Venüs kavuşum açısı ilişkilerle ilgili dileklerimizin gerçekleşmesi açısından güzel bir enerjiyi yükseltiyor olacak. İşte 26 Mart günlük burç yorumları...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ
26 Mart Cuma günü saat 06.25'de Ay Başak burcuna geçiş yapacak. Çalışma koşulları ve yanında çalışanlar ile ilgili konular önemli hale geliyor.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA
Aşk hayatında hızlı gelişmeler ardı ardına seni mutlu edebilir. Bu gece alacağın bir teklif seni şaşırtacak.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER
Evinle ilgili konular öne çıkıyor. Cuma günü Ay Zodyağın titizliği ve düzeni ile ünlü Başak burcuna geçiyor. Haliyle evde düzenlemeler yapman ve kendini temizliğe vermen mümkün.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ
Günün ilk yarısında iletişim ile ilgili konular senin için önemli hale geliyor olacak. Bir anlaşma imzalaman gerekiyorsa bunu titizlikle yapmak isteyebilirsin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN
Parasal konularda önemli gelişmeler var. Bilhassa gece saatlerinde beklenmedik bir para akışı seni hayli mutlu edebilir.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK
Ay Cuma günü saat 06.25'de senin burcuna geçiyor. Bireysel ve sağlığınla ilgili konuları daha çok önemseyeceğin iki günlük süreç başlıyor olacak. Beklenmedik gelişmeler gece saatlerinde kafanı fazlaca meşgul ediyor.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ
Hastane ile ilgili bir konuda önemli bir gelişme yaşanabilir. Karşına çıkacak beklemediğin bir kişi seni bugün akşam saatlerinde mutlu ediyor.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP
Arkadaşlarınla arandaki bir konuda bugün titizlikle davranman gerekebilir. Ay burç değiştirdiğinden dolayı enerji olarak değişken bir tavır içerisinde olabilirsin.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY
Ay'ın Başak burcuna geçtiği Cuma günü kariyerinle ilgili değişken konular söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde sürpriz gelişmeler seni bekliyor.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK
Uzak akrabalarından alacağın haberler var. Görüşmek istediğin konular varsa akşam saatleri çok daha uygun olacaktır.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA
Ortak paylaşımların ile ilgili bir konuda konuları titizlikle ele alman gerekebilir. Sıra dışı meseleler seni rutininden uzaklaştırabilir.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR
Ay Cuma günü burç değiştirdiğinden ötürü değişken enerjiler seni sarabilir. Partnerinle arandaki sorunları halletmen adına akşam saatleri daha uygun olacaktır.