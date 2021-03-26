26 Mart Cuma 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

26 Mart 2021 burç yorumları günlük hayatın belirleyicisi oluyor. Kimleri nasıl bir cuma bekliyor? 26 Mart Cuma günü Boğa burcu alacağı bir teklifle şaşırabilir, Başak burcu için sağlık konuları önemli hâle gelebilir. Kova burcu ise sıra dışı konularla meşgul olabilir. 26 Mart Cuma günü Ay Zodyağın titizliği ve düzeni ile ünlü Başak burcuna geçiyor. Hâliyle evde düzenlemeler yapmak ve kendimizi temizliğe vermemiz mümkün olabilir. Bu gece duyacaklarımız bizi şaşırtabilir. Güneş Venüs kavuşum açısı ilişkilerle ilgili dileklerimizin gerçekleşmesi açısından güzel bir enerjiyi yükseltiyor olacak. İşte 26 Mart günlük burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

26 Mart Cuma günü saat 06.25'de Ay Başak burcuna geçiş yapacak. Çalışma koşulları ve yanında çalışanlar ile ilgili konular önemli hale geliyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Aşk hayatında hızlı gelişmeler ardı ardına seni mutlu edebilir. Bu gece alacağın bir teklif seni şaşırtacak.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Evinle ilgili konular öne çıkıyor. Cuma günü Ay Zodyağın titizliği ve düzeni ile ünlü Başak burcuna geçiyor. Haliyle evde düzenlemeler yapman ve kendini temizliğe vermen mümkün.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Günün ilk yarısında iletişim ile ilgili konular senin için önemli hale geliyor olacak. Bir anlaşma imzalaman gerekiyorsa bunu titizlikle yapmak isteyebilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Parasal konularda önemli gelişmeler var. Bilhassa gece saatlerinde beklenmedik bir para akışı seni hayli mutlu edebilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay Cuma günü saat 06.25'de senin burcuna geçiyor. Bireysel ve sağlığınla ilgili konuları daha çok önemseyeceğin iki günlük süreç başlıyor olacak. Beklenmedik gelişmeler gece saatlerinde kafanı fazlaca meşgul ediyor.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Hastane ile ilgili bir konuda önemli bir gelişme yaşanabilir. Karşına çıkacak beklemediğin bir kişi seni bugün akşam saatlerinde mutlu ediyor.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Arkadaşlarınla arandaki bir konuda bugün titizlikle davranman gerekebilir. Ay burç değiştirdiğinden dolayı enerji olarak değişken bir tavır içerisinde olabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ay'ın Başak burcuna geçtiği Cuma günü kariyerinle ilgili değişken konular söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde sürpriz gelişmeler seni bekliyor.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Uzak akrabalarından alacağın haberler var. Görüşmek istediğin konular varsa akşam saatleri çok daha uygun olacaktır.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ortak paylaşımların ile ilgili bir konuda konuları titizlikle ele alman gerekebilir. Sıra dışı meseleler seni rutininden uzaklaştırabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ay Cuma günü burç değiştirdiğinden ötürü değişken enerjiler seni sarabilir. Partnerinle arandaki sorunları halletmen adına akşam saatleri daha uygun olacaktır.