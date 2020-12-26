26 Aralık Cumartesi günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

26 Aralık 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumu merak ediliyor. Günlük burç yorumları 26 Aralık 2020 tarihinin bir şeyleri düzeltmek için uygun bir gün olduğuna dikkat çekiyor. Cumartesi günü yengeç burcu hayır işlerinde bulunabilir, yay burcu sağlık sorunları yaşayabilir. 26 Aralık Cumartesi günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor. Ay büyüyen Ay fazında ilerliyorken bizde bir şeyleri düzeltmek ve analiz etmek adına uygun bir süreçteyiz. Günün boyunca içsel enerjimiz yüksek. Ancak saat 14.32 sonrasında Ay boşlukta ilerliyor olacağından bu zaman sonrasında yeni adımlar atmamak yerinde olacaktır. İşte 26 Aralık 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumu...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

26 Aralık Cumartesi günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Parasal meselelerde şartlarını tekrar gözden geçirmen gereken durumlar olabilir. Sahip olduklarını korumaya yönelik davranıyor olacaksın.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Huzurlu bir ortam arayışındasın. Sabah saatlerinde beklemediğin kişilerden alacağın haberler destekleyici nitelikte olabilir. Günün ikinci yarısında içsel enerjin yükseliyor.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Gündüz saatlerinde arkadaşlarınla aranda uyumlu enerjiler var. Ay büyüyen Ay fazında ilerliyorken bir şeyleri düzeltmek adına da uygun bir süreçten geçiyor olacaksın.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Yardıma ihtiyacı olanlar adına hayır işlerinde bulunabilirsin. Saat 14.32 sonrasında Ay boşlukta ilerliyor olacak. Bu zaman sonrasında yeni adımlar atmaman yerinde olacaktır.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Kariyerinle ilgili konularda bir güven ve istikrar arayışındasın. Yakınlarının desteğini alacaksan bilhassa günün ilk yarısını efektif şekilde kullanabilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde iştahını kontrol etmekte zorlanabilirsin zira Ay Boğa burcunda ilerliyor olacak. Görüşmelerini sabah saatlerine alman iyi olacaktır.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Hem maddi hem de manevi bir güven ihtiyacında olacağın bir süreçtesin. Nafaka ve miras gibi bir konuda önemli ve beklenmedik haberler alabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay karşıt burcunda ilerliyorken eşinle ilgili birtakım konuları daha stabil hale getirmek isteyebilirsin. Partnerinle uyumu bilhassa sabah saatlerinde yakalıyor olacaksın.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugünlerde bademciklerin ile ilgili rahatsızlıklar yaşayabilirsin. Yediğin içtiğin şeylerin soğuk sıcak dengesini iyi ayarlamalısın. Cömert tavırlarınla çevrendekilerin sevgisini kazanıyorsun.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Aşk hayatın bugünlerde senin için öne çıkıyor olacak. Birlikte olduğun kişiyle aranda bugün güzel ve uyumlu bir enerji var. Genel anlamda aşk hayatında istikrar sağlamak istiyorsun.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ev içerisinde konforunun önemli olacağı bugünlerde evde birkaç eşyanı değiştirmek isteyebilirsin. Ay büyüyen Ay fazında ilerliyorken sende bir şeyleri düzeltmek ve analiz etmek adına uygun bir süreçtesin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Kardeşlerinle ilgili konular bugün senin için çok daha fazla ön planda olacak. Onlarla ilgili birtakım konuları gereğinden fazla abartıp büyütebilirsin.