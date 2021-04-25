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25 Nisan Pazar 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

25 Nisan Pazar günlük burç yorumları! Astroloji nedir? Bugün Şans hangi burcun yanında Bugün gökyüzü size ne söylüyor? günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özellikleri neler? Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü yorumlarına bakalım.

25 Nisan Pazar 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?
25 Nisan 2021 Pazar 13:41

25 Nisan'da Ay tüm Terazi burcunda ilerliyor. Bu durum 25 Nisan 2021 burç yorumlarını ilişkiler ve iletişim konusunda etkileyecek. 25 Nisan Pazar günü İkizler burcu ödemelerle ilgilenebilir, Aslan burcunu sürpriz bir seyahat bekliyor. 25 Nisan 2021 günlük burç yorumları...

25 Nisan 2021 burç yorumları önemli kararlar vermenize sebep olabilir. 25 Nisan Pazar günü Ay tüm Terazi burcunda ilerliyor olacak. Venüs Satürn karesi ilişkilerde ve iletişimde kısıtlayıcı enerjileri gündeme getirebilir. 25 Nisan Pazar günü İkizler burcu ödemelerle ilgilenebilir, Aslan burcunu sürpriz bir seyahat bekliyor. İşte 25 Nisan Pazar günlük burç yorumları...

25 NİSAN KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

25 Nisan Pazar günü Ay tüm Terazi burcunda ilerliyor olacak. Venüs Satürn karesi ilişkilerinde kısıtlayıcı enerjileri sana getirebilir.

25 NİSAN BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Terazi burcunda ilerleyen Ay yurt dışı kaynaklı bazı problemleri bugün ortaya çıkarabilir. Her koşulda sakin ilerlemelisin.

25 NİSAN İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Pazar günü çocuklarınla ilgili konulara odaklanıyor olacaksın. Ödemelerin, nafaka konularınla ilgili birtakım konularda kısıtlanmalar yaşayabilirsin.

25 NİSAN YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Evinle ilgili konularda önemli kararlar almana sebep olacak birtakım durumlar var. Eşinle ilgili zorlanmalarında bu durumu tetikleyebilir.

25 NİSAN ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Terazi burcunda ilerleyen Ay sürpriz bir kısa seyahate çıkmana sebep olabilir. İş ortamındaki zorlayıcı koşullarda seni bu seyahatlerini hızlandırabilir.

25 NİSAN BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Parasal konularda bazı kısıtlanmalar yaşayabilirsin. Bunları düzene sokmak için harekete geçmelisin.

25 NİSAN TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Genel sağlığınla alakalı konulara odaklanıyor olacaksın. Yeni bir diyet programı uygulamaya bugünlerde başlamaya karar verebilirsin.

25 NİSAN AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Arka alanında ilerleyen Ay eğitimlerinle ilgili konularda zorlanmalarının bir neticesinde yeni bir şeyler yapmaya başlayabilirsin. Geri planda kalman da gerekebilir.

25 NİSAN YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Parasal konulardaki zorlanmaların seni sosyal çevrenle ilgili birtakım düzenlemelere itebilir. Bugünlerde hayatına yeni birileri girebilir.

25 NİSAN OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bireysel konularınla ilgili zorlanmaların seni kariyerinde birtakım değişiklikler yapmaya itebilir. Dikkatli olmalısın.

25 NİSAN KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Hukuksal süreçlerinde yeni birtakım düzenlemeler yapmak adına harekete geçebilirsin. Arkandan dönen işler bugünlerde önüne çıkabilir.

25 NİSAN BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Miras ya da nafaka benzeri konularında yeni birtakım gelişmeler bugünlerde söz konusu olabilir. Kariyer kazancında zorlanmalar söz konusu olacağı için bu yenilikler sana iyi gelebilir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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