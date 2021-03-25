25 Mart Perşembe 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

25 Mart 2021 burç yorumları bazıları için enerjiyi bazıları için maddiyat haberi veriyor. 25 Mart Perşembe günü Boğa burcu güne enerjiyle başlayacak, Yengeç burcu maddi açıdan beklediği karşılığı alabilir. Akrep burcunu ise kariyer konuları bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi 25 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı.

25 MART PERŞEMBE BURÇ YORUMLARI

25 Mart Perşembe günü Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor olacak. Saat 16:27 sonrasında Ay boşlukta ilerliyor olacak. Ay büyüyen Ay fazında ilerliyorken bizde bir şeyleri düzeltmek ve analiz etmek adına uygun bir süreçteyiz. Aşk, sağlık, para ve ilişkiler konusunda günlük burç yorumları sizlerle...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

25 Mart Perşembe günü Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor olacak. Sabah güne başlamak adına enerjin yüksek olabilir. Eğlenceli aktiviteler içinde olmak sana iyi gelebilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Sabah erken saatlerde etrafındaki kadınlarla iyi ilişkiler içerisindesin. Enerjilerin olumlu seyretmesi günlerdir süren gerginlikleri üzerinden atman için hayli motive edici olacaktır.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

İletişim meselelerinde özgüvenin hayli yüksek bir şekilde ilerliyor olacaksın. Ay büyüyen Ay fazında ilerliyorken sende bir şeyleri düzeltmek ve analiz etmek adına uygun bir süreçtesin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Maddi konularda olumlu geri dönüşlerin yüksek olacağı bugün etrafındaki kadınlarla iyi ilişkiler içerisindesin. Cesaretli adımlar atabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

25 Mart Perşembe günü Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor olacak. Kreatif işlerle uğraşmak ve kendini ön plana daha çok çıkarmak isteyeceğin bir gündesin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay'ın Aslan burcunda ilerleyeceği Perşembe günü hayatında senin için özel bir kadınla önemli bir konuşma yapabilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Organizasyonel meselelerde cesaretle güzel adımlar atabilirsin. Sabah erken saatlerde özel ilişkilerinde aradığın uyumu yakalıyorsun.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Mesleğinle ilgili konular bugün senin için önemli hâle geliyor. Kariyerinde yeni bir yön belirlemen gereken durumlar söz konusu olabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay'ın Aslan burcunda ilerleyeceği perşembe günü yabancılar ya da yabancı ülkelerle ilgili olarak önemli konular gündeminde olacak. Saat 16.27 sonrasında Ay boşlukta ilerliyor olacak.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

25 Mart Perşembe günü Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor olacak. Miras konularında sıcak gelişmeler yaşanabilir. Anne ya da ailenden önemli bir kadında alacağın güzel destekler var.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay karşıt burcun olan Aslan burcunda ilerliyorken ortaklık konuları ile ilgili cesur adımlar atabilirsin. İkili ilişkilerinde önemli konuları konuşmak için bugün pek uygun sayılmaz.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Ailenden bir kadının sana büyük desteğini hissedeceğin güzel bir gündesin. Gitmek istediğin yolda sana önemli bir yol gösterici olabilir.