24 Mart Çarşamba 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

24 Mart 2021 burç yorumları merak ediliyor. Yay burcu ani kararlara dikkat etmeli, balık burcu sağlığına önem vermeli. Günlük burç yorumları her alanda hayata dair fikir veriyor. Ay 24 Mart Çarşamba günü saat 00.56 sonrasında Yengeç burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiş yapacak. Günün ilk yarısında Merkür ile Mars arasındaki zorlayıcı açı iletişime dikkat etmemiz konusunda uyarı niteliğinde. Ay ile Uranüs arasındaki üçgen açı beklenmedik gelişmelere neden olabilir. Günün genelinde kolay enerjiler yok.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 24 Mart Çarşamba günü saat 00.56 sonrasında Yengeç burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiş yapacak. Günün ilk yarısında Merkür ile Mars arasındaki zorlayıcı açı iletişime dikkat etmeni gerektiriyor.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hale gelebilir. İçgüdülerine güvenmen gereken bir gündesin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Gün içinde Ay ile Uranüs arasındaki üçgen açı beklenmedik bir teklif almana olanak sağlayabilir. Günün genelinde kolay enerjiler yok.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sağlığınla alakalı konulara dikkat etmen gereken bir gündesin. Çevrende kendini fazla abartan insanlar olabilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay 24 Mart Çarşamba günü saat 00.56 sonrasında Yengeç burcundan ayrılıp senin burcuna geçiş yapacak. Akşam saatlerinde istemediğin kişilerle görüşmek durumunda kalabilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Sabah erken saatlerde patlayıcı, yüksek oktavlı enerjiler içinde olman mümkün. Dönülmez kararlar vermeden önce daha sakin durup düşünmelisin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Sosyal çevrenle birlikte olacağın bir gündesin. Günün ilk yarısında olayları abartmaya meyilli bir tavır takınacak olabilir veya çevrende bu tarz insanları görecek olabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Günün ilk yarısında hareket enerjin hayli aktif olabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Harcamalarını dikkatli yönetmen gereken bir gündesin. Günün genelinde kolay enerjiler yok bu nedenle ani kararlar almamaya dikkat etmelisin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Günün ikinci yarısında kısıtlı bazı koşullar içinde kalmak ya da annenle aranda bir tartışma yaşanması olası gözüküyor. İnsanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Bugünlerde bir arkadaşının derdini gereğinden fazla sahiplenebilirsin. Günün ikinci yarısında daha çok kendi alanında kalmak sana iyi gelebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Gece saatlerinde partnerinle arandaki beklenmedik bir konuda konuşmalarınız ileriye dönük bir hal alabilir. Sağlığınla ilgili konulara daha fazla önem vermen gereken günlerdesin.