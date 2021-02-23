23 Şubat Salı 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

23 Şubat 2021 burç yorumları aşk, sağlık, kariyer ve para konularında yol gösteriyor. Günlük burç yorumları kararlarınızı değiştirebilir, yeni bir hobi edinmenizi sağlayabilir. 23 Şubat Salı günü İkizler burcunu parasal konular beklerken, Terazi burcunu sanatsal konular bekliyor. İşte 23 Şubat Salı burç yorumları...

23 ŞUBAT 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

23 Şubat günü Ay tüm gün Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Gün içinde sakin enerjiler var. Ay ile Neptün arasındaki uyumlu açı isteklerimizi yerine getirmemiz adına uygun enerjiler sunuyor. Aynı zamanda sanatsal konulara da ilgimiz artabilir. İşte 23 Şubat koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Gün içinde sakin enerjiler var. Ay ile Neptün arasındaki uyumlu açı isteklerini yerine getirmen adına uygun enerjiler var.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hale gelebilir. Sabah saatlerinde duygusal açıdan bağımsız olmak isteyebilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Parasal meselelerde şartlarını tekrar gözden geçirmek istiyorsun. Günün ilk yarısında hayal gücün hayli kuvvetli.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Göğüslerinle ilgili sağlık problemleri söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde duygusal açıdan bağımsız olmak isteyebilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Eskiye olan özlemin bugünlerde artıyor olacak. Günün ilk yarısında hayal gücün hayli kuvvetli. Gece saatlerinde sanatsal konulara ilgin artabilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde işten elde ettiğin gelirinle ilgili endişelenebilirsin. Gün boyunca hayal gücün hayli kuvvetli.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Mesleğinle ilgili endişeli bir ruh hali içerisinde olabilirsin bugünlerde. Gece saatlerinde sanatsal konulara ilgin artabilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde hukuksal konular var gündeminde. Günün büyük bir bölümünde hayal gücün hayli kuvvetli.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Salı günü boyunca çocuklara düşkünlüğün artabilir. Onlarla birlikte vakit geçirmek hoşuna gidebilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Salı günü daha çok ortaklık konularına yönelebilirsin. Aynı zamanda sözleşmelerle ilgili konularda önemli adımlar atabilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Kişisel gayretlerin ön planda. Sabah saatlerinde duygusal açıdan bağımsız olmak isteyebilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Bugün vaktinin büyük çoğunluğunu çocuklarına verebilirsin. Gece saatlerinde sanatsal konulara ilgin artabilir.