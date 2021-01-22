23 Ocak Cumartesi Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

23 Ocak 2021 günlük burç yorumları aşk, sağlık ve para konularında fikir veriyor. Koçlar motivasyon dolu bir güne başlarken, Akrepler ve Kovalar çevresinden gelen destekle mutlu olacak. Başak burcunun ise kazalara karşı dikkat etmesi gerekiyor. Ay 23 Ocak günü saat 10.43’e kadar Boğa burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde içsel motivasyonumuz hayli güçlü olacaktır. Saat 00.28 ile 10.43 arasında yeni bir iş başlatmamak Ay boşlukta olacağı için yerinde olacaktır. Ay burç değiştireceğinden ötürü dengesiz enerjiler altında olabiliriz.

KAZALARA DİKKAT

Mars Jüpiter Kare açısının etkisiyle kazalara açık bir günde olabiliriz, dikkatli olmalıyız. Önemli birtakım işlerini günün ikinci yarısında planlaman yerinde olur. Akşam saatlerinde sorumluluklarımızı yerine getirmek için güzel enerjiler var. İşte 23 Ocak 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 23 Ocak günü saat 10.43’e kadar Boğa burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde içsel motivasyonun hayli güçlü olacaktır.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay Cumartesi günü saat 10.43’de senin burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçiş yapacak. Saat 00.28 ile 10.43 arasında yeni bir iş başlatmaman ay boşlukta olacağı için yerinde olacaktır.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay sabah saatlerinde senin burcuna geçecek. Ay burç değiştireceğinden ötürü dengesiz enerjiler seni sarabilir. Akşam saatlerinde sorumluluklarını yerine getirmen için güzel enerjiler var.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bu sabah yapmak istediklerini yerine getirmek adına enerjin ve motivasyonun yerinde olacaktır. Sabah saatlerinde arkadaşlarına vakit ayırabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Akşamüstüne doğru sosyal çevre ile ilgili önemli gelişmeler seni bekliyor. Alacağın haberlerle ne zamandır üzerinde düşündüğün konuları değiştirebilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay'ın burç değiştireceği cumartesi günü boyunca değişken enerjiler altında olabilirsin. Mars Jüpiter Kare açısının etkisiyle kazalara açık bir günde olabilirsin, dikkatli olmalısın.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Motivasyonunun yüksek olacağı günün ikinci yarısında işlerini planlaman ve saat 10:43’e kadar yeni bir iş başlatmaman yerinde olacaktır zira ay boşlukta olacak.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Sabah saatlerinde çevrenden göreceğini destekler seni hayli mutlu ediyor. Eşinle ilgili konular günün ilk yarısında öne çıkacak. Kazalara dikkat etmelisin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Sabah saatlerinde yapman gereken konularla ilgili kendini sınırlandırabilirsin. İlişkilerinin öne çıkacağı günün ikinci yarısında alacağın haberler sevindirici olabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Sorumluluklarını yerine getirmek adına günün ikinci yarısında çok daha uygun olacaktır. Ay'ın burç değiştireceği saat 10.43’e kadar yeni ve önemli bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Annenden ya da senin için önemli bir kadın figüründen alacağın destek bugün seni çok mutlu ediyor. Çevrendeki insanlarda uyumlu ilişkiler içindesin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Sabah saatlerinde motivasyonun yüksek olacaktır. Önemli birtakım işlerini günün ikinci yarısında planlaman yerinde olur. Değişken enerjileri altında olabilirsin.