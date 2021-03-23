23 Mart Salı 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

23 Mart 2021 burç yorumları herkes için başka bir anlam ifade ediyor. Peki, astroloji günlük burç yorumlarıyla ilgili ne diyor? 23 Mart Salı günü Koç burcu güne kafa karışıklığıyla başlayabilir, Yengeç burcunu sağlık konuları bekliyor. Peki, 23 Mart 2021 burç yorumları diğerleri için ne ifade ediyor?

23 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Ay 23 Mart 2021 Salı günü tüm gün Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Gün boyunca içsel anlamda zorlanmalarımız söz konusu olabilir zira Ay ile Plüton arasında bir karşıt açı kesinleşecek. Saat 18.26 sonrasında Ay boşlukta olacağından önemli işlerimizi bu zaman zarfına almamaya dikkat etmeliyiz. İşte 23 Mart 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 23 Mart 2021 Salı günü tüm gün Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Günün ilk yarısında babanla ilgili konularda kafanda karışıklıklar olabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hale gelebilir. Zorlayıcı enerjilerin olduğu bugün önemli kararlar almamaya özen göstermelisin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay'ın Yengeç burcunda ilerleyeceği bugün sahip olduğun kaynakları korumak istiyor olacaksın. Kendini olduğundan farklı göstermek isteyen insanlar çevrende yer alabilir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Göğüslerinle ilgili sağlık problemleri söz konusu olabilir. Sağlığınla alakalı konulara dikkat etmelisin. Gün boyunca birtakım kısıtlanmalara maruz kalman moral bozucu olabilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay'ın Plüton ile olan karşıt açısı içsel anlamda seni gerginleştirebilir. Hatıralarına çok fazla gömülü kalabilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugün bilhassa çocuklarla ilgili konularda zorlanmaların olabilir. Aranızdaki güç çekişmeleri yorucu olabilir. Patlayıcı, yüksek oktavlı enerjiler içinde olman mümkün.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Gün boyunca içsel anlamda zorlanmaların söz konusu olabilir zira Ay ile Plüton arasında bir karşıt açı kesinleşecek. Saat 18.26 sonrasında Ay boşlukta olacağından önemli işlerini bu zaman zarfına almamaya dikkat etmelisin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde kısıtlayıcı koşullar içerisinde kalmaktan dolayı zorlanabilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugünlerde harcamalarını dikkatli yönetmelisin. Gün boyunca gergin enerjiler var. Önemli kararlar almaman ve bugünü daha kendi kendine geçirmen iyi olacaktır.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Günün ikinci yarısında kısıtlı bazı koşullar içinde kalmak ya da annenle aranda bir tartışma yaşanması olası gözüküyor. İnsanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Bugün işlerinle ilgili endişeler yaşayabilirsin. Öfke patlamalarına dikkat etmelisin. Kaybettiğin bir eşyayı bulman zaman alabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Sabah saatlerinde bir arkadaşının derdini sahipleniyorsun. Günün ikinci yarısında insanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.