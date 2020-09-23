23 Eylül Çarşamba Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

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AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP: Parasal kazanımlarınla ilgili değişken durumlar meydana gelebilir. Akşam saatlerinde hayatındaki bir eril figüründen önemli bir destek bulacaksın. Saat 20.31 sonrasında Ay boşlukta ilerleyecek. Haliyle yeni bir şey başlatmamalısın bu saatlerde.