23 Eylül Çarşamba Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

günlük burç yorumları 23 Eylül Çarşamba burç yorumları merak ediliyor. İşte 23 Eylül Çarşamba 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 23 Eylül Çarşamba 2020
23 Eylül Çarşamba burç yorumları
23 Eylül 2020 burç yorumları merak ediliyor. 23 Eylül Çarşamba günü Koç burcu sabah saatlerinde aldanmalara açık olabilir, Boğa burcu ise duygusal bir gün geçirebilir. İşte en güncel hâliyle günlük burç yorumları...
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: Ay çarşamba günü Yay burcunda ilerlemeye devam ediyor olacak. Sabah saatlerinde aldanmalara açık olabilirsin. Temkinli olmalısın.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Sabah saatlerinde duygusal tarafın hayli aktif. Akşam saatlerine doğru hayatındaki bir eril figürden olumlu bir destek görüyor olacaksın.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Günün ilk yarısında partnerinle birlikte olmak isteyebilirsin. Gün içerisinde sıkışmışlık hissi yaşayabilir, kendini ifade etmekte zorlanabilirsin. İkili ilişkilerin öne çıkıyor.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Çalışma koşullarında birtakım değişken durumlar meydana gelebilir. Sabah saatlerinde duygusal tarafın hayli aktif. Akşam saatlerine doğru alacağın destekler seni mutlu ediyor.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Bugünlerde riskli konular ilgini çekebilir. Saat 20.31 sonrasında Ay boşlukta ilerleyeceğinden yeni bir şey başlatmamaya özen göstermelisin.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Bugünlerde yer değişiklikleri söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde partnerinle ilgili konular gündemini meşgul ediyor olacak.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: Çarşamba sabahı uyanmakta güçlük çekebilirsin. Yanıltıcı insanlarla olan görüşmelerine dikkat etmelisin. Yakın yerlere seyahatlerinle ilgili değişken durumlar söz konusu olabilir bugünlerde.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP: Parasal kazanımlarınla ilgili değişken durumlar meydana gelebilir. Akşam saatlerinde hayatındaki bir eril figüründen önemli bir destek bulacaksın. Saat 20.31 sonrasında Ay boşlukta ilerleyecek. Haliyle yeni bir şey başlatmamalısın bu saatlerde.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY: Sağlığınla ilgili konular bugünlerde seni zorlayabilir. Daha temkinli hareket etmelisin. Fikirsel anlamda kısıtlanmaların söz konusu olabilir.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK: Bu sabah rüyaların seni hayli etkisi altına akabilir. Çarşamba günü boyunca yanıltıcı durumlara dikkat etmelisin. Temkinli hareket etmelisin.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA: Çarşamba günü bilhassa sabah saatlerinde hayır işleri yapmak sana kendini iyi hissettirebilir. Saat 20.31 arasında Ay boşlukta ilerleyecek. Haliyle bu saatler arasında daha çok sana iyi gelecek aktivitelere vakit ayırman iyi olacaktır.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK: Sorumluluklarını arttıracak yeni girişimler içerisine girebilirsin. Sabah saatlerinde duygusal tarafın hayli aktif olacak olabilir. Yanıltıcı durumlar içerisinde olmaktan imtina etmelisin.
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