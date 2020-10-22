23 Ekim Cuma günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

23 Ekim Cuma günlük günlük burç yorumları 23 Ekim Cuma günlük burç yorumları merak ediliyor. İşte 23 Ekim Cuma günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündemi 23 Ekim Cuma günlük burçlar
23 Ekim Cuma günü burçları neler bekliyor? Günlük burç yorumları
Günlük burç yorumları haftanın son gününde hangi burçlar için şanslı bir günü ifade ediyor? 23 Ekim 2020 burç yorumları en güncel hâliyle haberimizde.
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 23 Ekim Perşembe günü Ay saat 15.17'ye kadar Oğlak burcunda ilerliyor. Sonrasında Ay Kova burcuna geçecek. Gece saatlerinde ikili ilişkilerinde gerginlikler yaşayabilirsin.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Eşinin kardeşleri ile ilgili bir konu bugünlerde çözüme kavuşabilir. Ay ilk dördün fazında ilerliyor. Dolayısıyla yeni ayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ortak paylaşımlarınla ilgili konularda önemli düzenlemeler içerisinde olabilirsin. Günün ikinci yarısında iletişimine dikkat etmelisin zira karşıtlıklar söz konusu olabilir.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Sabah saatlerinde hem gerginlikler hem de heyecan verici gelişmeler arka arkaya gelebilir. İkili ilişkilerinde sabah saatlerinde güzel enerjiler var.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Sabah saatlerinde Ay Satürn kavuşumu sorumluluklarını yerine getirmek adına destekleyici. Saat 07.35 ile 15.17 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmaman iyi olacaktır.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Cuma günü boyunca ilişkilerine dikkat etmelisin zira Ay burç değiştireceğinden ötürü dengesiz enerjiler ortaya çıkabilir. Yeniay zamanı başlattığın projelerini Ay’ın ilk dördün fazında ilerlediği bugünlerde duyurman adına uygun bir süreçtesin.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Ev, yuva, ailen ile ilgili konularda önemli gelişmeler bilhassa günün ilk yarısında yaşanabilir. Akşam saatlerine doğru ebeveynlerin arasındaki bir tartışma söz konusu olabilir.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Gece saatlerinde aradığın gücü kendinde bulacak, ne zamandır gerçekleştirmek istediğin bir konuyu halletmek üzere harekete geçiyor olacaksın. Güneş bugün Akrep burcuna geçiyor.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Günün büyük bölümünde sahip olduğun yeteneklerinle alakalı olarak önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Harekete geçmek adına doğru bir gündesin.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Gece uyumakta güçlük çekebilir, yoğun enerjilerin etkisi altında kalabilirsin. Ay saat 15.17'ye kadar senin burcunda ilerliyor olacak. Bireysel konuların ön planda gözüküyor.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Ay’ın senin burcuna geçeceği öğleden sonra sağlığınla ilgili konular dikkat çekebilir. Günün ikinci yarısında gerginliklerin beklenmedik durumlardan kaynaklanabilir.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Şanslı bir teklif alabilir ve gece saatlerinde sevinebilirsin. Senin için otorite konumundaki bir kişiyle tartışmamaya özen göstermelisin.
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