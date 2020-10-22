23 Ekim Cuma günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

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BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Eşinin kardeşleri ile ilgili bir konu bugünlerde çözüme kavuşabilir. Ay ilk dördün fazında ilerliyor. Dolayısıyla yeni ayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor.