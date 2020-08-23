23 Ağustos Pazar Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ağustos ayı burç yorumları

günlük burç yorumları 23 Ağustos Pazar burç yorumları merak ediliyor. İşte 23 Ağustos Pazar 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk 23 Ağustos Pazar 2020
23 Ağustos 2020 burç yorumları gerginliklere dikkat çekiyor!
23 Ağustos 2020 burç yorumları araştırılıyor. Pazar gününe Boğa burcu gerginliklerle başlarken, Balık burcu sağlık problemi yaşayabilir. Günlük burç yorumları pazar planınızı değiştirebilir. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 23 Ağustos burç yorumları sizlerle...
Günlük burç yorumları maddi ve manevi konularda hayata yol gösteriyor. En güncel burç yorumlarını sizler için hazırladık.
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 23 Ağustos pazar günü saat 13.16'ya kadar ay terazi burcunda ilerliyor olacak. İlk yarısında ikili ilişkilerin önem kazanıyor.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Günün ilk yarısında enerjilerin kolay olmadığı bir pazar sabahı bizleri bekliyor. Bilhassa sinirsel gerginliklere dikkat etmelisin.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Sabah saatlerinde birtakım kısıtlanmalara maruz kalabilirsin. Saat 07.20 ile 13.16 arasında Ay boşlukta olacak. Yeni bir şey başlatmamaya özen göstermelisin.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Yoğun içsel gerginliklerin söz konusu olacağı gece saatlerinde uyumakta zorluk çekebilirsin. Günün ikinci yarısında çocukların ile ilgili konular dikkat çekiyor.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: İletişimle ilgili konularda sabah saatlerinde temkinli hareket etmen yerinde olacaktır. Yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Pazar sabah saatlerinde ödemelerin ile ilgili konularda bir yakınınla tartışabilirsin. Saat 14.00 sonrasında ikili ilişkilerinde uyumlu olacağın enerjiler var.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: 23 Ağustos pazar saat 13.16'ya kadar Terazi burcunda ilerliyor olacak. Sağlığına sabah saatlerinde dikkat etmelisin.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP: Günün ilk yarısında öfkeni kontrol etmekte zorlanabilirsin. Saat 13.16 sonrasında Ay senin burcuna geçiş yapacak. Altıncı hissinin ne kadar arttığına şahit olabilirsin.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY: Ay burç değiştireceğinden ötürü değişken enerjiler seni sarabilir. Sabah saatlerinde birtakım kısıtlanmalara maruz kalmak can sıkıcı olabilir.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK: Pazar sabahı günün ilk yarısında arkadaşlarınla aranda bir takım çatışmalar meydana gelebilir. Olayları sakinlikle ele almanda fayda var.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA: Pazar günü ikili ilişkiler adına günün ikinci yarısı çok daha iyi olacaktır. Kariyerin ile ilgili konulara kafa yorabilirsin.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR: Pazar gece saatlerinde uyumakta zorlanabilir baş ağrısı yaşayabilirsin. Günün ikinci yarısında enerjiler daha kolay olacak gözüküyor.
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