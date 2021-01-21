22 Ocak Cuma Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

22 Ocak Cuma günlük burç yorumları! Astroloji nedir? Koçlar gergin, Oğlaklar kariyer odaklı İşte günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 22 Ocak Cuma günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?
22 Ocak 2021 burç yorumları aşk ilişkilerinde uyumlu enerjiye dikkat çekiyor. Günlük burç yorumları planlarda ve alınan kararlarda yol gösteriyor. Bugünlerde kontrol edilemeyen iştah kilo almanıza sebep olabilir. İkizler burcunun aşk ilişkilerinde uyumlu enerjiler var, Başaklar ise bugünlerde iştahını kontrol etmekte zorlanabilir. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 22 Ocak 2021 burç yorumları...
22 Ocak 2021 burç yorumları burç severler tarafından merak ediliyor. Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor. İkizler burcunun aşk ilişkilerinde uyumlu enerjiler var, Başaklar ise bugünlerde iştahını kontrol etmekte zorlanabilir. Sahip olduklarımızı korumaya dönük olarak hareket ediyor olacağız. İştahımızı kontrol etmekte zorlanabiliriz. Sabah saatlerinde aşk ilişkilerinde uyumlu enerjiler var. Ay Neptün etkileşiminin söz konusu olacağı öğle saatlerinde meditasyon çalışmaları yapabiliriz. Görüşmelerimizi öğleden sonraya almamamız iyi olacaktır. Bugünlerde boğaz bölgesi ile ilgili sorunlar yaşayabiliriz. Günlük burç yorumları en güncel hâliyle Mor Papatya'da...
22 OCAK KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ
Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Parasal meselelerde şartlarını tekrar gözden geçirmen gereken durumlar olabilir. Sahip olduklarını korumaya yönelik davranıyor olacaksın.
22 OCAK BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA
Huzurlu bir ortam arayışındasın. Sabah saatlerinde beklemediğin kişilerden alacağın haberler destekleyici nitelikte olabilir. Akşam saatlerinde tartışmalara dikkat.
22 OCAK İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER
Sabah saatlerinde aşk ilişkilerinde uyumlu enerjiler var. Rüyaların bugünlerde daha fazla öne çıkıyor.
22 OCAK YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ
Yardıma ihtiyacı olanlar adına hayır işlerinde bulunabilirsin. Ay Neptün etkileşiminin söz konusu olacağı öğle saatlerinde meditasyon çalışmaları yapabilirsin.
22 OCAK ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN
Kariyerinle ilgili konularda bir güven ve istikrar arayışındasın. Yakınlarının desteğini alacaksan bilhassa günün ilk yarısını efektif şekilde kullanabilirsin.
22 OCAK BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK
Bugünlerde iştahını kontrol etmekte zorlanabilirsin zira Ay Boğa burcunda ilerliyor olacak. Görüşmelerini öğleden sonraya almaman iyi olacaktır.
22 OCAK TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ
Hem maddi hem de manevi bir güven ihtiyacında olacağın bir süreçtesin. Nafaka ve miras gibi bir konuda önemli haberler alabilirsin.
22 OCAK AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP
Ay karşıt burcunda ilerliyorken eşinle ilgili birtakım konuları daha stabil hale getirmek isteyebilirsin. Partnerinle uyumu bilhassa sabah saatlerinde yakalıyor olacaksın.
22 OCAK YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY
Bugünlerde bademciklerin ile ilgili rahatsızlıklar yaşayabilirsin. Yediğin içtiğin şeylerin soğuk sıcak dengesini iyi ayarlamalısın.
22 OCAK OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK
Aşk hayatın bugünlerde senin için öne çıkıyor olacak. Birlikte olduğun kişiyle aranda bugün sabah güzel ve uyumlu bir enerji var. Genel anlamda aşk hayatında istikrar sağlamak istiyorsun.
22 OCAK KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA
Ev içerisinde konforunun önemli olacağı bugünlerde evde birkaç eşyanı değiştirmek isteyebilirsin.
22 OCAK BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK
Kardeşlerinle ilgili konular bugün senin için çok daha fazla ön planda olacak. Onlarla ilgili birtakım konuları gereğinden fazla abartıp büyütebilirsin.