22 Aralık Salı günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

22 Aralık Salı günlük burç yorumları! Koçlar gergin, Oğlaklar kariyer odaklı İşte günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 22 Aralık Salı günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

Yeni ay ilişkilerde etkisini gösterecek! 22 Aralık 2020 burç yorumları

22 Aralık 2020 burç yorumları herkesin kararlarını farklı alanlarda etkiliyor. Kimine aşk kimine kariyer konularında fikir veren günlük burç yorumları her gün takip ediliyor. Ay ilk dördün fazında ilerliyor. Yeni ayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor. Koçlar sağlık problemleri ile karşılaşabilir, akreplerin ev kazalarına dikkat etmesi gerekiyor. İşte 22 Aralık 2020 burç yorumları...

22 Aralık 2020 günlük burç yorumlarında yeni ayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor. Bu nedenle burçlar özel ilişkilerinde birtakım sorunlar yaşayabilir. Ay saat 01.32’de burç değiştirerek Koç burcuna geçiyor. Aynı zamanda Ay ilk dördün fazında ilerliyor dolayısıyla yeniayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor. Özel ilişkilerin ile ilgili konuşmalarımızı günün ikinci yarısına alabiliriz. 22 Aralık Salı günü Boğa burcu ailesiyle tartışmalar yaşayabilir, Kova burcu cesur olacağı bir döneme giriyor. Balık burcu ise meslek hayatıyla ilgili heyecanlanabilir. İşte en güncel hâliyle 22 Aralık Salı 2020 burç yorumları...

22 ARALIK KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

22 Aralık Salı günü Ay saat 01.32’de Balık burcundan ayrılıp senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Sağlığınla ilgili hassasiyetlerin söz konusu olabilir.

22 ARALIK BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay tüm gün Koç burcunda seyir halinde olacak. Ebeveynlerin arasında bir tartışma söz konusu olabilir.

22 ARALIK İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay’ın Koç burcunda ilerleyeceği bugün arkadaşlarınla ilişkilerin öne çıkıyor olacak. Bazı konularda bencil davranabilirsin.

22 ARALIK YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bugün hedeflerin ile ilgili öne çıkmak ve kendini göstermek isteyebilirsin. Ay ilk dördün fazında ilerliyor dolayısıyla yeni ayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor.

22 ARALIK ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Yayıncılık gibi bir işi ile uğraşıyorsan sıcak gelişmeler gündeme gelebilir bugünlerde. Uzak akrabalarınla meşgul olabileceğin bir zaman dilimindesin.

22 ARALIK BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay’ın Koç burcunda ilerlediği salı günü bir miras meselen varsa bunlarla ilgili birtakım gelişmeler yaşanabilir. Partnerinle olan görüşmelerini akşam saatlerine alman iyi olacaktır.

22 ARALIK TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Evliliğinle ilgili ters giden bir şeyler varsa bugün akşam öne çıkıp bu sorunu çözmeye çalışman doğru olacaktır. Ay tüm gün karşıt burcun olan Koç’ta ilerliyor olacak.

22 ARALIK AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Sorumluluklarınla ilgili sabırsız davranman birtakım hatalara yol açabilir. Ev kazalarına ve sağlık sorunlarına dikkat etmelisin. Gün boyunca baş ağrıları yaşayabilirsin.

22 ARALIK YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugünlerde aşk hayatınla alakalı sabırsız davranabilirsin. Yeniay zamanı başlattığın projelerini Ay’ın ilk dördün fazında ilerlediği bugünlerde duyurman adına uygun bir süreçtesin.

22 ARALIK OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. Evinle ilgili meselelerde direkt olman gereken ve kendini ortaya koyman gereken durumlar var.

22 ARALIK KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Yakın çevrenle ilgili birtakım organizasyonlarda cesaretle öne atılman ve işleri halletmen gerekebilir. Atak ve cesur davranacağın bir süreçtesin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Bugünlerde cüzdanını ilgilendiren meselelerdeki sıcak gelişmeler seni heyecanlandıracak olabilir. Parasal konularda düşünmeden hareket etmemelisin.