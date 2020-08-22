22 Ağustos Cumartesi Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ağustos ayı burç yorumları

günlük burç yorumları 22 Ağustos Cumartesi burç yorumları merak ediliyor. İşte 22 Ağustos Cumartesi 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk 22 Ağustos Cumartesi 2020

22 Ağustos 2020 günlük burç yorumları Günlük burç yorumları nasıl? 22 Ağustos Cumartesi günü tartışmalara ve çevreye dikkat etmekte fayda var, ilişkiler açısından zorlayıcı bir gün olabilir. 22 Ağustos 2020 burç yorumları sizlerle... 1 / 12 KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 22 Ağustos Cumartesi günü Ay tüm gün boyunca Terazi burcunda ilerliyor olacak. İkili ilişkiler açısından kolay bir gün olmayabilir. 2 / 12 BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Birlikte çalıştığın arkadaşlarınla aranda sorunlar yaşayabilirsin. Onlarla olan ilişkilerinde daha temkinli hareket etmende yarar var. Bel bölgenle ilgili rahatsızlıklara dikkat etmelisin. 3 / 12 İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Çocuklarınla ilişkilerinde zorlanmaların söz konusu olabilir. Aşk hayatında konular sen istemeden büyüyebilir. 4 / 12 YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay Terazi burcunda ve Hilal fazında ilerliyor. Yeni ay zamanı niyetlendiğin işleri başlatmak adına uygun bir süreçtesin. 5 / 12 ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Ay ile Jüpiter arasındaki kare açının etkisiyle gün boyunca iştahın çok açık olabilir. Kadınlarla ilişkilerinde zorlanabilirsin. 6 / 12 BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Parasal konularda birtakım zorlanmaların söz konusu olabilir. Güneş cumartesi günü saat 18.45'te Başak burcuna geçiyor. 7 / 12 TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: 22 Ağustos cumartesi günü Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Kadınlarla olan ilişkilerinde zorlanmaların olabilir. 8 / 12 AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: İlişkilerinde dengeyi sağlamakta zorlanabilirsin. Yalnız başına kalmak sana iyi gelecektir. 9 / 12 YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Arkadaşlarınla ilişkilerinin öne çıktığı cumartesi bir bayan arkadaşınla sorun yaşayabilirsin. Konuları çok fazla abartmamaya özen göstermelisin. 10 / 12 OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Kariyerine odaklanacağın bugün kendini olduğundan farklı göstermek isteyen insanlar olabilir. Estetik ve güzellik salonlarına gidebilirsin. 11 / 12 KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Eşinin ailesinden bir kadın ile aranda bir tartışma yaşanabilir. Ay hilal fazında. Yeni ay zamanı niyetlendiğin konuları başlatmak adına uygun bir gündesin. 12 / 12 BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Ortak paylaşımların ile ilgili konular öne çıkıyor olacak. Yemek yeme konusunda aşırılıklara kaçabilirsin. En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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