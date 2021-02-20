21 Şubat Pazar 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

21 Şubat 2021 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu araştırılıyor. 21 Şubat Pazar günü Oğlak burcunu parasal konular, Koç burcunu eğitim konuları bekliyor. Kovaları ise güzel bir pazar bekliyor. 21 Şubat Pazar burç yorumları sizlerle...

21 ŞUBAT 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Ay tüm gün İkizler burcunda ilerliyor olacak. Merkür bugün ileri hareketine başlıyor olacak. Sabaha karşı saatlerde Ay ile Kuzey Ay Düğümü arasındaki kavuşum açısının etkisiyle kendimizi geliştirecek yeni yolların arayışında olabiliriz. Saat 21.39 sonrasında Ay boşlukta ilerliyor olacak. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerimizde duygusal enerjiler hayli artıyor olacak. İşte merak edilen her konuda 21 Şubat 2021 burç yorumları...

21 ŞUBAT KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay tüm gün İkizler burcunda ilerliyor olacak. Bugünlerde yeni bir eğitime başlamak istiyorsan bu konularda bilgi toplaman gerekebilir. Merkür bugün ileri hareketine başlıyor olacak.

21 ŞUBAT BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Parasal açıdan plansız hareketlerde bulunmak seni ay sonunda zorlayabilir. Akşam saatlerine doğru duygusal tarafın hayli aktif.

21 ŞUBAT İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

İletişim konuları bugün senin için çok fazla ön planda olabilir. Sabaha karşı saatlerde Ay ile Kuzey Ay Düğümü arasındaki kavuşum açısının etkisiyle kişisel anlamda büyüme için kendini geliştirecek yeni yolların arayışında olabilirsin.

21 ŞUBAT YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ruhsal çalışmalar yapmak ve spiritüel konularda bilgi toplamak isteyebilirsin. Akşam saatlerine doğru duygusal tarafın hayli aktif.

21 ŞUBAT ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Grup çalışmaları içerisinde olabilirsin. Ay ile Kuzey Ay Düğümü arasındaki kavuşum açısının etkisiyle kişisel anlamda kendini geliştirecek yeni yolların arayışında olabilirsin.

21 ŞUBAT BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde meslektaşlarınla önemli konularda iletişime geçebilirsin. Merkür bugün ileri hareketine geçiyor. Saat 21.39 sonrasında Ay boşlukta ilerliyor olacak.

21 ŞUBAT TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler bugünlerde söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerine odaklanıyor olacaksın.

21 ŞUBAT AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Hisseli kazanımlarınla ilgili olarak iletişim içerisinde olacaksın. Günün ilk yarısında uyumlu enerjiler var.

21 ŞUBAT YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay karşıt burcunda ilerliyorken ikili ilişkilerinle ilgili iletişimlerin yoğunlaşabilir. Saat 21.39 sonrasında Ay boşlukta ilerliyor olacak.

21 ŞUBAT OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Parasal açıdan plansız hareketlerde bulunmak seni sonrasında zorlayabilir. Akşam saatlerine doğru duygusal tarafın hayli aktif.

21 ŞUBAT KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Bugünlerde çocuklarınla birlikte arkadaşça vakit geçirmek isteyebilirsin. İletişim konularındaki zorlanmalarını sona erdirecek olan Merkür retrosu bugün bitiyor.

21 ŞUBAT BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Bugün ailenle iletişime geçmen gereken önemli durumlar meydana gelebilir. Akşam saatlerine doğru duygusal tarafın hayli aktif.