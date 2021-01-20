21 Ocak Perşembe Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

21 Ocak 2021 burç yorumları aile, aşk, sağlık ve para konularında merak ediliyor. Günlük burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı. Koç burcunu parasal meseleler, Boğa burcunu gerginlikler bekliyor. 21 Ocak Perşembe günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor. Parasal meselelere yönelik hareket ediyor olacağız. Sabah saatlerinde birtakım sınırlandırılmalara maruz kalmak moralimizi bozabilir.

Ay ilk dördün fazında ilerliyor dolayısıyla yeni ayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor. Sinirsel gerginliklerimizi yatıştırmak için yemek yeme konusunda abartılara kaçabiliriz. İşte 21 Ocak 2021 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumu sizlerle...

21 OCAK KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

21 Ocak Perşembe günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Parasal meselelere yönelik hareket edebilirsin.

21 OCAK BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Sinirsel gerginliklerinin artışta olacağı bugünlerde sağlığına dikkat etmelisin. Sabah saatlerinde birtakım sınırlandırılmalara maruz kalmak moralini bozabilir.

21 OCAK İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugünlerde Ay Boğa burcunda yani senin arka alanında ilerliyorken bilinç dışı konularda çalışmalar yapabilirsin. İletişim konularında fazla iddiacı olmaktan kaçınmalısın.

21 OCAK YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

21 Ocak günü Ay ilk dördün fazında ilerliyor dolayısıyla yeniayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor. Ani tavırlarınla etrafındakileri şaşırtabilirsin.

21 OCAK ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Kariyerinle ilgili konularda bir güven ve istikrar arayışındasın. İletişim ile ilgili bir konuda bilhassa günün ilk yarısında dikkatli hareket etmelisin.

21 OCAK BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Boğa burcunda ilerleyen Ay yurtdışı ile ilgili konularda ani gerginliklerinin olabileceğini gösteriyor. Sabah saatlerinde bir kadın ile aranda bir tartışma gereksiz yere uzayabilir.

21 OCAK TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Zihinsel iletişiminin ön planda olacağı bugün karşılıklı iletişim konularında daha geri planda kalarak ilerlemen iyi olacaktır.

21 OCAK AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay karşıt burcunda ilerliyor bugün. İkili ilişkilerinde temkinli hareket etmen gereken enerjiler söz konusu olabilir.

21 OCAK YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Sağlığınla ilgili konularda hassas enerjiler güne hâkim olabilir. Ay ilk dördün fazında ilerliyor dolayısıyla yeniayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor.

21 OCAK OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

İşinle ilgili beklenmedik bir karar alabilirsin. Çocuklarınla ilgili konularda fevri tavırların öne çıkabilir.

21 OCAK KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ebeveynlerinle aranda geçecek bir tartışma moralini bozabilir. Sinirsel gerginliklerini yatıştırmak için yemek yeme konusunda abartılara kaçabilirsin.

21 OCAK BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Yakın çevrenle aranda birtakım tartışmalar söz konusu olabilir. Gün genelinde yalnız kalman daha iyi olabilir.